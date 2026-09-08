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Mourinho dostal před Interem zahradní zavlažovač. Stačila jedna noc na Camp Nou a po 16 letech je pointa pořád jasná

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José Mourinho dokončil tiskovou konferenci před zápasem Realu Madrid s Interem a už se chystal odejít, když ho italský novinář Tancredi Palmeri zastavil s dárkem. Nebyla to láhev vína, kniha ani klubová památka. Byl to zahradní zavlažovač.
Mourinho dostal před Interem zahradní zavlažovač. Stačila jedna noc na Camp Nou a po 16 letech je pointa pořád jasná

Mourinho dostal před Interem zahradní zavlažovač. Stačila jedna noc na Camp Nou a po 16 letech je pointa pořád jasná

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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