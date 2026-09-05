EU zpřísňuje pravidla pro ChatGPT, Reddit a Roblox. Nově musí splňovat nejpřísnější kritéria DSAPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
EU zpřísňuje pravidla pro ChatGPT, Reddit a Roblox. Nově musí splňovat nejpřísnější kritéria DSA
Google mění limity používání v Gemini Notebook. Jedná se o velmi užitečnou aplikaci, která na základě...
Poco je sice jen subznačkou Xiaomi, ale rozhodně nehraje druhé housle. Sice se mnohdy mobily Poco dají...
Na právě probíhajícím veletrhu IFA v Berlíně ukázalo Xiaomi jejich nový ohebný telefon. Ten se bude...
V poslední době jste si u nás mohli přečíst několik tipů na české aplikace. Tentokrát zde máme trochu...
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