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Nové vysavače v rodině Roborock: Válcový mop a vylepšená výdrž [preview]

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Ve zkratce: Roborock představil řadu Saros 20 s modely Flow Complete a Neo, které nabízejí vylepšené mopování a vysoký sací výkon. Revoluční model Roborock Saros...
Nové vysavače v rodině Roborock: Válcový mop a vylepšená výdrž [preview]

Nové vysavače v rodině Roborock: Válcový mop a vylepšená výdrž [preview]

Zdroj: Roborock Saros Rover; zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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