Dyson CameraJet: Chytrý kartáček s kamerou a AIPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dyson CameraJet: Chytrý kartáček s kamerou a AI
Začátek školního roku se nese mnohdy v duchu speciálních akcí u prodejců a poskytovatelů služeb. Google...
Kolem AI obsahu se nyní točí dost témat, zejména na internetu. Některé služby bojují přímo s takovým...
Nějakou dobu si Google nepohrával s webovým prohlížečem Chrome pro Android. Respektive se neobjevilo nic...
Android podle výsledků průzkumu pro druhé čtvrtletí letošního roku dál jasně dominuje celosvětovým dodávkám...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Kanadský vodíkový dron vydržel pod vodou 385 hodin a urazil přes 2 000 km. Překonává vše, co jsme dosud znali
- Lidl spustil k 30. výročí obří výprodej nářadí Parkside. Slevy jdou do tisíců a nabízí i hodně limitovanou edici
- Řidiči Tesly za volantem běžně spí, hrají hry a pracují. Vše natáčí pro lajky a ukazují, jak obejít bezpečnostní systém
- Otec byl chudý a neměl peníze na lepší konzoli, tak se synem roky hráli na PS2. Jako dospělý mu to vrátil způsobem, který dojme