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Ferrari ani po druhé úpravě v rámci ADUO nestačí na Mercedes

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Ferrari ani po nasazení druhé letošní modernizace pohonné jednotky v rámci systému ADUO nedokázalo výrazně stáhnout ztrátu na Mercedes. Podle Frédérica Vasseura týmu stále chybí především čistý výkon, přičemž výrazné zlepšení během několika měsíců ani neočekával.
Ferrari ani po druhé úpravě v rámci ADUO nestačí na Mercedes

Ferrari ani po druhé úpravě v rámci ADUO nestačí na Mercedes

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