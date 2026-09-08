Ferrari ani po druhé úpravě v rámci ADUO nestačí na Mercedes

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur přiznal, že Scuderia letos z hlediska výkonu pohonné jednotky nikdy neměla dosáhnout úrovně Mercedesu.
Německý tým má od letošního přechodu formule 1 na nová technická pravidla jednu z nejsilnějších pohonných jednotek. Systém Additional Development and Upgrades Opportunities (ADUO) však výrobcům, kteří v této oblasti zaostávají, poskytuje možnost část ztráty dohnat.
Hodnocení se přitom zakládá na výkonu spalovacího motoru a právě v této oblasti byl jako nejsilnější vyhodnocen Red Bull. Mercedes proto získal nárok na jednu modernizaci v roce 2026 a jednu v roce 2027, zatímco Ferrari, Audi a Honda mohou v každém z těchto let využít dvě.
Mercedes zatím svou jedinou letošní modernizaci nepředstavil – očekává se až v říjnu. Ferrari už naopak využilo obě možnosti, přičemž první novinky nasadilo v Rakousku a druhé v Monze. Ani jedna však nedokázala stáhnout náskok soupeře.
Na výkon pohonné jednotky nejnáročnější trati v kalendáři se Charles Leclerc a Lewis Hamilton kvalifikovali na čtvrtém a pátém místě. V závodě dopadlo Ferrari ještě hůře, když Leclerc po kolizi se svým týmovým kolegou krátce po startu havaroval a nedojel. Z hlediska maximální rychlosti byla pohonná jednotka Ferrari v kvalifikaci o 5,6 km/h pomalejší, přičemž tento údaj zaznamenal Oliver Bearman z Haasu.
Avšak modernizace v rámci systému ADUO skutečně nepřinesla zásadní změnu, jak sám Francouz předem tvrdil.
„Alespoň v něčem jsem měl pravdu,“ zavtipkoval Vasseur po náročné domácí Velké ceně pro Scuderii.
Na otázku, zda modernizace alespoň splnila očekávání a zda v rozdílu oproti Mercedesu hraje roli také způsob využívání elektrické energie, odpověděl:
„Nechci zacházet do detailů, ale když vám chybí čistý výkon, začnete si hrát s využíváním energie, abyste to na jedné rovince dokázali kompenzovat,“ vysvětlil Vasseur. „Pokud ale někde využijete energie více, někde jinde jí logicky budete mít méně. Pak se dostáváte do začarovaného kruhu, protože se s tím snažíte pracovat ve chvíli, kdy bojujete se soupeři.“
„Upřímně řečeno, není to o využívání energie. Myslím, že v tomto ohledu jsme na tom byli poměrně dobře. Dokonce i McLaren si s tím v pátek a v sobotu dopoledne trochu pohrával. Nakonec nám jednoduše chybí čistý výkon.“
„Realita je taková, že pokud vám v Zandvoortu chybí výkon o hodnotě X, ztratíte dvě nebo tři desetiny. Pokud vám v Monze chybí X minus něco – používám písmena, protože jinak byste se z toho snažili něco dopočítat – a tedy o něco méně než X, rozdíl oproti Mercedesu je přesto dvakrát větší.“
Na otázku, zda může nedostatek výkonu souviset s konkrétními konstrukčními rozhodnutími, Vasseur poukázal na složitost vývoje v době, kdy se na pohonné jednotky vztahuje rozpočtový strop.
„U motoru je celý proces extrémně dlouhý, protože dodací lhůty jednotlivých dílů jsou dlouhé a rozpočtový strop situaci neusnadňuje,“ řekl. „Musíte vyrobit motory na celou sezónu. Už tím jste do určité míry omezeni, a pokud chcete začít s dalším vývojem, musíte vyrobit novou sérii motorů, což je komplikované. Neočekávali jsme, že bychom ztrátu dohnali prostřednictvím ADUO 1 nebo ADUO 2. Děláme malé kroky, ale je potřeba mít na paměti, že i malý pokrok u motoru, třeba jen několik koňských sil, může v současném startovním poli znamenat výrazný rozdíl.“
V kvalifikaci v Monze například dělilo Oscara Piastriho na třetím místě od sedmého Antonelliho pouhých 0,127 sekundy.
„To znamená, že příští rok budeme mít nový motor. Cílem je samozřejmě stáhnout ztrátu, a to co nejrychleji, ale neočekával jsem, že bychom během dvou měsíců dokázali vymazat rozdíl oproti Mercedesu.“
Jiné ztráty už nyní působí téměř nedostižně. Nejhorší neděle Ferrari v letošní sezóně znamenala, že se odstup Scuderie od Mercedesu v Poháru konstruktérů zvětšil z 87 na 122 bodů. Hamilton po pouhém šestém místě v Monze navíc v pořadí jezdců ztrácí už 76 bodů.