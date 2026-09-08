Král Karel III. veřejně ponížil Harryho a Meghan. Po návratu do Británie dostali jasná pravidla

Král Karel III. nechal po návratu svého mladšího syna s rodinou do Británie znovu potvrdit pravidla, která pro Harryho a Meghan platí od jejich odchodu z role pracujících členů monarchie v roce 2020. Dopis vypracovaný z králova pověření lordem komořím byl rozeslán vybraným představitelům britské vlády, armády a královým zástupcům v jednotlivých částech země. Dokument vznikl kvůli dotazům na to, zda se po návratu Sussexových jejich postavení nějak mění. Odpověď je jednoznačná: žádná změna nenastala.
Královskými výsostmi se dál neoznačují
Harry a Meghan nadále zůstávají vévodou a vévodkyní ze Sussexu, o tyto tituly po odchodu z monarchie nepřišli. Jiná situace je u oslovení Jeho a Její královská Výsost, tedy HRH. Formálně jim zůstalo, ale podle dohody uzavřené po jejich odchodu z aktivní služby jej nepoužívají a nové stanovisko tuto skutečnost znovu výslovně potvrzuje. Stejně tak se Harry ani Meghan nevracejí k reprezentativním povinnostem vykonávaným jménem panovníka.
Dopis zároveň připomíná, že dvojice nyní vystupuje v postavení srovnatelném se soukromými občany s vlastními obchodními a charitativními aktivitami. Jakékoli jejich dobročinné projekty jsou proto považovány za soukromou činnost, a nikoli za práci vykonávanou jménem britské královské rodiny. Právě toto rozdělení platí od takzvané sandringhamské dohody z roku 2020, kdy Harry a Meghan ukončili působení jako pracující členové monarchie a následně se přestěhovali do Spojených států.
Návrat do Británie pravidla nezměnil
Stanovisko má podle zveřejněného dokumentu předejít nejasnostem především při jednání státních a dalších oficiálních institucí s manželským párem. Pokud by například vznikla otázka týkající se zacházení s Harrym a Meghan, při níž by měly být využity veřejné prostředky, mají se příslušné instituce obrátit na Buckinghamský palác. Samostatně se řeší také jejich bezpečnost, o níž nerozhoduje král, ale příslušné britské orgány. Návrat rodiny do Velké Británie tak sice znamená výraznou změnu v jejich soukromém životě, jejich formální vztah k monarchii však zůstává stejný jako od roku 2020.
reuters.com, apnews.com, people.com.