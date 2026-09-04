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Přijďte s námi sledovat Apple Keynote do Peak Design Store v Praze a vyhrajte jednu z cen

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Již příští středu 9. září Apple velmi pravděpodobně představí novou generaci telefonů iPhone a chytrých hodinek Apple Watch. My to samozřejmě budeme sledovat, tentokrát však...
Přijďte s námi sledovat Apple Keynote do Peak Design Store v Praze a vyhrajte jednu z cen

Přijďte s námi sledovat Apple Keynote do Peak Design Store v Praze a vyhrajte jednu z cen

Zdroj: Peak Design
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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