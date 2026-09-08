Zrádci: Třetí řada ještě nezačala a režisér Krug už propálil budoucnost čtvrté. Běžní lidé radost mít nebudou

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Zrádci: Třetí řada ještě nezačala a režisér Krug už propálil budoucnost čtvrté. Běžní lidé radost mít nebudouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Režisér Markus Krug v rozhovoru pro Yess TV přiznal, že čtvrtá řada Zrádců má být celebritní. Kdo čekal přihlášku jako civilista, má smůlu.
Zrádci
Zdroj: Se svolením FTV Prima
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