Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního působení. Mobilních telefonů už není tolik na světovém trhu, ale to...
Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro

Huawei uvádí novou generaci hodinek: Watch 6 a Watch 6 Pro

Zdroj: Huawei
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Vivo T5 5G oficiálně: 7050 mAh baterie v těle pod osm milimetrů
Vivo T5 5G oficiálně: 7050 mAh baterie v těle pod osm milimetrů
Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova
Gemini Live míří na území Překladače, nabídne rychlý překlad mluveného slova

Už jsme zde měli mnoho pokusů nebo vizí vytvořit jednu aplikaci na všechno, jenže se to jednoduše řekne než...

Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků
Google Pics: Nový nástroj pro generování a úpravu obrázků

Další týden, další nová služba od Googlu. Tentokrát jsme se dočkali novinky Google Pics a jak název...

Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků
Google vylepšuje Ask Play: Hledání aplikací pomocí obrázků

Google se snaží dostat Gemini kamkoliv, kam to jen jde. Dokonce se nabízí i v Obchodě Play, a to ve...

Android Auto získá novou zkratku pro nastavení a rychlé zapnutí režimu nerušit
Android Auto získá novou zkratku pro nastavení a rychlé zapnutí režimu nerušit

Android Auto není nikterak komplikovaný software, tedy z pohledu uživatelského ovládání. I tak se stále...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.