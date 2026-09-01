Poco F9 Pro a F9 Ultra přicházejí: Špičkový výkon a cena od 16 999 Kč

Xiaomi má velmi široké portfolio mobilů a značek, takže se sem tam stane, že jedno konkrétní zařízení se objeví na různých trzích pod několika názvy. Někdy ale dojde také na změnu specifikací. Dnešní novinky
Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra mohou být pro některé povědomé, jelikož obdobné modely se objevily jako mobily řady Redmi K100. „S tím, jak POCO dále posiluje svou pozici v prémiovém segmentu vlajkových smartphonů, se i nadále soustředíme na překonávání zažitých standardů prostřednictvím nových technologií a inovací,“ uvedl Kang Lou, Senior Product Marketing Manager a mluvčí POCO Global. „POCO F9 Ultra přináší špičkový výkon díky nejmodernějším technologiím a inovacím zaměřeným na mobilní hraní, zatímco POCO F9 Pro kombinuje herní výkon vlajkové třídy s vyváženou a všestrannou výbavou pro širší okruh uživatelů. Řada POCO F9 tak odpovídá očekáváním stále náročnějších uživatelů s různými požadavky a nabízí jim maximální výkon i mimořádný poměr ceny a výbavy.“ Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra
Nejedná se o identické modely, tedy Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra lze považovat skoro za jiná zařízení. Největší změna se odehrála u baterií. Poco F9 Pro konkrétně dostalo 6330 mAh a Poco F9 Ultra se může pochlubit kapacitou 8050 mAh. Jsou to stále nadstandardní hodnoty, jen tedy K100 modely mají vyšší kapacity.
Poco F9 Pro; Zdroj: Poco
Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra i tak mohou zaujmout například displeji, jelikož u nich uvádí výrobce, že mohou dosáhnout až na 10 000 nitů, jenže se jedná o lokální maximum a běžná hodnota na celém panelu je daleko nižší, tedy standardnější. Vyšší model má o něco lepší fotografickou výbavu a také má hned vedle foťáků třetí hlasitý reproduktor.
Poco F9 Ultra; Zdroj: Poco
V obou případech se nabízí velmi zajímavá zařízení splňující certifikaci IP68 a mají navíc i bezdrátové nabíjení. K tomu lze ještě připočítat stereo reproduktory, ultrasonické čtečky otisků prstů nebo obnovovací frekvenci displejů, která dosahuje až na hodnotu 185 Hz, tedy jen u vybraných her.
Poco F9 Pro a Poco F9 Ultra se dají považovat za top modely. Tomu odpovídají ceny, které se točí kolem dvaceti tisíc. Naštěstí Xiaomi nahodilo zaváděcí akci, která trvá do 20. září.
Ceny POCO F9 Pro 12 GB + 256 GB běžná: 18 299 Kč zaváděcí: 16 999 Kč POCO F9 Ultra 12 GB + 256 GB běžná: 21 499 Kč zaváděcí: 18 999 Kč POCO F9 Ultra 16 GB + 512 GB běžná: 23 999 Kč zaváděcí: 21 499 Kč Specifikace Poco F9 Pro displej: 6,59 palců, AMOLED, 2510 x 1156 pixelů, 185 Hz špičkový jas až 10 000 nitů (1 % plochy displeje) / 4 500 nitů (25 % plochy displeje), HBM jas 2 200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit Original color PRO, Pro HDR display, Wet Touch display 2.0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) / Flicker Free / Circadian Friendly / Intelligent Eye Care Corning Gorilla Glass 7i procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5, V Series (SM8850-1-AB), 3nm proces, 8 jader (2x Prime Core až 4,6 GHz + 6x Performance Core až 3,62 GHz) RAM: 12 GB LPDDR5X (9 600 Mbps) úložiště: 256 / 512 GB UFS 4.1 Operační systém: Xiaomi HyperOS 3 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + eSIM / eSIM + eSIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P objektiv, OIS) 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,25) 50 Mpx (plovoucí teleobjektiv, 2,5x zoom, f/2,0, ekvivalent 60 mm, OIS, CIS, 10cm super makro) přední: 32 Mpx IP68 ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji stereo Konektivita: 5G (SA + NSA), 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, Xiaomi Offline Communication, USB-C (USB 3.2 Gen 1) rozměry a hmotnost: 157,49 x 75,25 x 8,79 mm, 206 gramů baterie a nabíjení: 6 330 mAh, 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge Specifikace Poco F9 Ultra displej: 6,9 palců, AMOLED, rozlišení 2608 x 1200n pixelů, 185 Hz špičkový jas 10000 nitů (pokrývající 1 % plochy displeje) a 4500 nitů (pokrývající 25 % plochy displeje), HBM jas 2200 nitů, typický jas 850 nitů, minimální jas 1 nit Original color PRO, Pro HDR displej, Wet Touch displej 2,0, Xiaomi Vision Care, HDR10+, Dolby Vision, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), certifikace TÜV Rheinland Flicker Free, certifikace TÜV Rheinland Circadian Friendly, certifikace TÜV Rheinland Intelligent Eye Care Corning Gorilla Glass 7i procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform (3nm výrobní proces, osmijádrový CPU: 2x Prime Core až 4,6 GHz, 6x Performance Core až 3,62 GHz) RAM: 12/16 GB LPDDR5X 9600 Mbps úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1 Operační systém: Xiaomi HyperOS 3 Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM nebo Nano SIM + eSIM nebo eSIM + eSIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,68, 2 µm 16-in-1 Super Pixel, 6P čočka, OIS) 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, f/3,0, 120mm ekvivalentní ohnisková vzdálenost, OIS) 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,4) přední: 32 Mpx IP68 (odolnost proti prachu a vodě) ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, AI Face Unlock stereo Konektivita: 5G (SA: 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78/26/48, NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66(70M)/77/78), 4G LTE (TDD: 38/40/41/42/48, FDD: 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66(70M)), 3G WCDMA (1/2/4/5/8), 2G GSM (2/3/5/8), podpora 4×4 MIMO, Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 4 a 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, Dual-Bluetooth, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), Xiaomi Offline Communication rozměry a hmotnost: 163,49 x 77,94 x 8,74 mm, 235 gramů, barvy: Dark Cherry / Black baterie a nabíjení: 8050 mAh (typ), 100W drátové HyperCharge, 50W bezdrátové HyperCharge Zdroj: Tisková zpráva