Nový Huawei Mate XT 2 láká na odolnost IP59 a soukromý displej

Před rokem
Huawei uvedl svůj druhý trifold s označením Mate XTs a dnes zde máme plnohodnotné pokračování v podobě Huawei Mate XT 2. Firma si nechala záležet a dalo by se říci, že je novinka dostupná ve třech variantách. Dvě verze
Základní model nabízí stále stejný design. Sice se toto označení označuje všeobecně jako trifold, ale ve skutečnosti má dva klouby. Oba displeje se chlubí variabilní obnovovací frekvencí, vysokým rozlišením a propracovanější ochranou proti poškození. Jak již bylo uvedeno, novinka je ve třech variantách, a teď nemyslíme rozdíly v pamětech nebo úložištích. Kromě základního modelu se nabízí varianta Special Edition se stylusem a pak je zde Huawei Mate XT 2 s privátním displejem. Jedná se o podobnou technologii, jakou nabízí Samsung.
Všechny typy mají ale stejné základní specifikace. O výkon se stará procesor Kirin 9050 Pro a všemu dodává energii baterie o kapacitě 5600 mAh s podporou i bezdrátového nabíjení. Nechybí stereo reproduktory. Co se týče odolnosti, tak je splněna i certifikace IP59, takže ponoření do vody nebude vadit, ani vyšší tlak nebo teplota vody.
Zdroj: Huawei
Fotografická výbava vypadá papírově velmi dobře. Je zde sestava 50+40+50 MPx a vše je doplněno o další spektrální senzor pro vylepšení barev výsledných fotek. Huawei vše navíc podtrhuje možností dokoupení fotografického kitu.
Zdroj: Huawei
Zatím není jasné, kdy a jestli se Huawei Mate XT 2 dostane do Evropy. Základní verze přijde v přepočtu přibližně na 62 000 Kč bez daně a dalších poplatků. Nejvybavenější varianta pak přijde na cca 93 000 Kč, také bez daně a poplatků.
Specifikace Huawei Mate XT 2 displej: vnější – 6,5 palců OLED, rozlišení 2442 × 1140 pixelů, 412 ppi, 10,7 miliard barev, P3 široký barevný gamut, 1–120 Hz LTPO adaptivní obnovovací frekvence vnitřní – 10,2 palců OLED (flexibilní UTG panel; standardní verze 1–90 Hz LTPO, verze s privátním filtrem Lingdun a verze se stylusem 1–120 Hz LTPO), rozlišení 2232 × 3184 pixelů, 382 ppi, 10,7 miliard barev, P3 široký barevný gamut procesor: Kirin 9050 Pro RAM: 16 GB úložiště: 256/512 GB / 1/2 TB Operační systém: HarmonyOS 7.0 Dual SIM: 2x Nano SIM + podpora eSIMnebo 2 eSIM současně) Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, ultra vysoký dynamický rozsah, plynulá variabilní fyzická clona f/1,49–f/4,0 v 10 krocích, OIS, snímač RYYB, velikost 1/1,28″, ekvivalent 23 mm, AIS stabilizace, video až 4K, 1080p@960fps zpomalené video) 40 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, snímač RYYB, ekvivalent 13 mm) 50 Mpx (periskopický teleobjektiv s velkou clonou f/2,2, snímač RYYB, OIS, 3,5x optický zoom, 7x zoom v optické kvalitě, 100x digitální zoom, ekvivalent 81 mm) spektrální senzor Red Maple 3. generace pro věrné podání barev, laserový zaostřovací senzor, senzor barevné teploty, LED blesk, podpora XMAGE přední: 8 Mpx (vnější ultraširokoúhlý, f/2,4) + 8 Mpx (vnitřní ultraširokoúhlý, f/2,4), video až 4K IP58 + IP59 boční čtečka otisků prstů stereo Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 GHz a 5 GHz, 2×2 MIMO, EHT160, 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO), Bluetooth 6.0 (BLE, SBC, AAC, LDAC, L2HC), NearLink (StarFlash), satelitní komunikace (Tiantong satelitní volání a paging, obousměrné zprávy Beidou), NFC (režim čtečky, emulace karty, Huawei Wallet, SIM platby, HCE), infračervený port, GPS (L1+L5), AGPS, GLONASS, Beidou (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC, USB-C (USB 3,1 Gen 1, podpora digitálního zvuku) rozměry a hmotnost: složený stav: 157,2 x 77 x 12,3 mm rozložený stav (3 obrazovky): 157,2 x 219,2 x 4,0/3,69/3,5 mm cca 299 gramů baterie a nabíjení: 5600 mAh, 66W kabelové rychlonabíjení HUAWEI SuperCharge, 50W bezdrátové nabíjení HUAWEI SuperCharge Zdroje: consumer.huawei.com, item.vmall.com, fonearena.com