Falešná bankovní aplikace převezme Android telefon a nejde odinstalovat. Umělá inteligence jí říká, kam má klikat

Jmenuje se MorganArg, vypadá jako mobilní bankovnictví americké banky Chase a šíří se přes falešné webové stránky mimo Google Play. Jakmile ji oběť nainstaluje a povolí jí takzvané Služby usnadnění, malware s interním označením PromptSpy spustí tři věci najednou. Zaprvé umožňuje modul pro vzdálené ovládání obrazovky, takže útočník vidí displej telefonu v reálném čase a může klepat, přejíždět i psát, jako by zařízení držel v ruce. Zadruhé zablokuje vlastní odinstalaci: když se uživatel pokusí aplikaci smazat nebo odebrat oprávnění, PromptSpy překryje příslušná tlačítka neviditelnými prvky, takže dotek zachytí překryvná vrstva místo systémového rozhraní. A zatřetí (a to je na celém případu nejpozoruhodnější) využívá Google Gemini jako navigační mozek. Pošle AI kompletní popis aktuální obrazovky včetně textů, názvů prvků a jejich souřadnic, přidá instrukci typu „zamkni tuhle aplikaci v seznamu nedávných“ a Gemini vrátí JSON s konkrétními akcemi a souřadnicemi, kam kliknout. PromptSpy příkaz vykoná, pošle nový stav obrazovky a cyklus se opakuje, dokud AI nepotvrdí splnění úkolu.
Proč je Gemini v malwaru tak nebezpečná novinka
Běžné škodlivé aplikace pro Android mívají napevno zadané součásti a selektory obrazovek. Fungují spolehlivě na jednom konkrétním telefonu s jednou verzí systému, ale jakmile výrobce změní rozložení menu nebo Google aktualizuje nastavení, malware ztratí orientaci. PromptSpy tohle omezení obchází. Gemini vyhodnotí aktuální stav rozhraní bez ohledu na značku, verzi Androidu nebo systémovou nadstavbu a vrátí další krok. Útočník tak není svázán jedním modelem ani jedním jazykem systému.
Důležité je ale říct, co Gemini v tomto případě nedělá. Neslouží k samotnému bankovnímu phishingu ani k prolamování hesel. Jeho role je udržet malware aktivní, zamknout aplikaci v paměti, zablokovat pokusy o její vypnutí a navigovat se v systémovém prostředí, které nezná předem. ESET to označuje jako první známý androidový malware využívající generativní AI přímo v průběhu útoku.
Co přesně PromptSpy umí a jak se šíří
Řetězec infekce vyžaduje několik kroků od samotného uživatele. Oběť nejprve navštíví falešný web (ESET identifikoval domény
mgardownload.com a
m-mgarg.com) a stáhne takzvaný dropper. Ten se tváří jako bankovní aplikace a po spuštění vyzve k instalaci „aktualizace“, což je samotný PromptSpy. Následně vyzve k povolení služby usnadnění. Teprve po tomto kroku získá plnou kontrolu.
Co pak malware dokáže:
- Vzdálené ovládání displeje přes vestavěný VNC modul, útočník vidí obrazovku a provádí gesta na dálku.
- Výpis nainstalovaných aplikací a hlášení právě aktivní aplikace.
- Snímky obrazovky a nahrávání displeje v reálném čase.
- Zachycení PINu nebo hesla z uzamykací obrazovky.
- Blokace odinstalace překrytím tlačítek typu „Odinstalovat“, „Zastavit“ nebo „Vymazat“ neviditelnými obdélníky.
Android 12 sice zavedl omezení pro nedůvěryhodné překryvné prvky, ale okna vytvořená přes služby usnadnění patří mezi výjimky, proto trik proti odinstalaci funguje i na novějších verzích systému.
PromptSpy se nikdy neobjevil na Google Play. Podle české tiskové zprávy ESETu z 23. února 2026 jsou uživatelé Androidu po sdílení zjištění s Googlem automaticky chráněni službou Google Play Protect proti známým verzím tohoto malwaru, a to i v případě aplikací stažených mimo oficiální obchod.
Koho se to týká a hrozí to i v Česku
Dosud potvrzeným cílem kampaně je Argentina, čemuž odpovídá španělská lokalizace, název „Morgan Argentina“ i distribuční infrastruktura. ESET navíc přiznává, že PromptSpy dosud nezachytil ve vlastní telemetrii, takže může jít i o proof of concept s omezeným nasazením. První vzorky předchůdce VNCSpy se na VirusTotal objevily 13. ledna 2026 z Hongkongu, pokročilejší vzorky PromptSpy pak 10. února z Argentiny. Vývoj s vysokou pravděpodobností probíhá v čínsky mluvícím prostředí, v kódu se našly ladicí řetězce ve zjednodušené čínštině.
V Česku zatím PromptSpy potvrzen není. Ale technika falešných bankovních aplikací tu má historii. ESET už v srpnu 2024 popsal phishing přes PWA a WebAPK aplikaci, které mířily na klienty české banky, a ve stejném měsíci odhalil malware NGate cílící na klienty tří českých bank. Lokalizace PromptSpy pro jiný trh by díky Gemini byla výrazně snazší než u klasického malwaru, a právě to je podle nás hlavní důvod, proč tuto hrozbu brát vážně i mimo Argentinu.
Jak PromptSpy odstranit: nouzový režim jako jediná cesta
Standardní odinstalace nefunguje, tlačítka jsou překrytá neviditelnými prvky a PromptSpy dotek zachytí dříve než systém. Řešením je nouzový režim (Safe Mode), ve kterém se aplikace třetích stran dočasně vypnou a malware nemůže blokovat své vlastní smazání.
Na telefonech Pixel a většině Androidů s čistým systémem: podržte tlačítko napájení, v nabídce dlouze podržte volbu „Vypnout“ nebo „Restartovat“ a přejděte do nouzového režimu. Případně telefon úplně vypněte a při zapínání držte tlačítko pro snížení hlasitosti.
Na telefonech Samsung: z nabídky napájení podržte „Vypnout“ a vyberte „Nouzový režim“. Alternativně při startu vypnutého telefonu po zobrazení loga Samsung držte tlačítko snížení hlasitosti.
Po spuštění do nouzového režimu otevřete Nastavení → Aplikace, přejděte na MorganArg a odinstalujte ji. Po běžném restartu ověřte, že aplikace je odstraněná a v nastavení Služeb usnadnění nezůstal žádný záznam.
PromptSpy zatím není masová nákaza, ale technický precedens. Poprvé ukázal, že generativní AI dokáže malwaru nahradit to, co dosud vyžadovalo ruční přizpůsobení každému telefonu, a to je posun, který se nevrátí zpět.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský