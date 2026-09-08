Edison nechal veřejně zabít slonici proudem, aby diskreditoval konkurenci. Klíčem byl rozdíl mezi AC a DC, který málokdo chápal

Celou scénu natáčí filmový štáb Edison Manufacturing Company. Záběry se záhy rozšíří po amerických kinosálech a Edisonovo jméno se s touto smrtí propojí tak pevně, že ho od ní neodtrhne ani sto dvacet let odstupu. Příběh ale začal o patnáct let dříve a šlo v něm o mnohem víc než o jednoho slona. Šlo o to, kdo ovládne elektřinu, a tedy budoucnost.
Jak Edison rozpoutal válku proudů a proč vsadil na strach
Thomas Alva Edison vybudoval svou první komerční elektrárnu na Pearl Street na Manhattanu v roce 1882. Pracovala na stejnosměrném proudu (DC) a napájela několik bloků dolního Manhattanu. Systém fungoval, ale měl zásadní omezení: stejnosměrný proud se tehdy nedal snadno transformovat na vyšší napětí, a proto ho šlo přenášet jen na krátké vzdálenosti, zhruba do 1,6 km (jedné míle) od zdroje. Každá čtvrť potřebovala vlastní elektrárnu.
Když George Westinghouse a Nikola Tesla v druhé polovině osmdesátých let nabídli alternativu, střídavý proud (AC), který se dal transformovat na vysoké napětí pro dálkový přenos a pak zpět na nízké pro domácnosti, Edison pochopil, že jeho obchodní model je v ohrožení. Tesla své klíčové polyfázové
patenty registroval v roce 1888 a Westinghouse je obratem komerčně nasadil.
Edison reagoval způsobem, který překračoval běžný průmyslový spor. Místo aby soutěžil cenou nebo inovací, přesunul bitvu do veřejného prostoru. Vytvořil narativ: střídavý proud zabíjí.
Mrtvá zvířata, elektrické křeslo a jazyk strachu jako obchodní zbraň
Mezi lety 1886 a 1892 Edison a jeho spolupracovníci, zejména elektrotechnik Harold P. Brown, který vystupoval s podporou Edisonovy laboratoře, organizovali veřejné demonstrace, při nichž střídavým proudem usmrcovali psy, koně i telata. Cílem nebylo vědecké poznání. Cílem bylo, aby novináři a veřejnost spatřili jediný obraz: AC rovná se okamžitá smrt.
Kampaň měla několik rovin:
Mediální: Brown a Edison zásobovali tisk šokujícími popisy elektroexekucí a bezpečnostními varováními. Legislativní: Edison tlačil na regulátory, aby omezili povolené napětí AC rozvodů, čímž by fakticky znemožnili jejich ekonomickou výhodu. Symbolická: Edisonův tábor aktivně pomáhal prosadit střídavý proud jako popravčí metodu v elektrickém křesle. Záměr byl průzračný, přilepit Westinghouseově technologii nálepku „proud kata“. Edison dokonce svědčil v případu Williama Kemmlera, prvního člověka popraveného elektrickým křeslem v roce 1890.
Celá strategie stála na jednom předpokladu: veřejnost nerozumí fyzice, ale rozumí smrti. A Edison měl pravdu. Lidé viděli mrtvé dělníky pod spadlými dráty, četli o usmrcených zvířatech, slyšeli o popravách. Abstraktní výhody transformace napětí a levnějšího přenosu na desítky kilometrů proti tomu neměly šanci.
Přitom Edison nebyl úplně mimo. Tehdejší vysokonapěťové AC rozvody skutečně představovaly reálné riziko a nízkofrekvenční střídavý proud může být za srovnatelných podmínek pro lidské tělo fyziologicky nebezpečnější než stejnosměrný. Jenže zobecnění „DC bezpečný, AC smrtící“ odporovalo realitě; oba typy proudu jsou nad určitými hodnotami smrtelné a výsledné nebezpečí závisí na napětí, síle proudu, frekvenci, délce kontaktu i dráze průchodu tělem. Edison z nuancované pravdy vyrobil plakátový strašák.
VIDEO Proč AC přesto zvítězilo: Chicago, Niagara a ekonomika přenosu
Technická a ekonomická logika nakonec převážila nad strachem. Klíčové milníky přišly rychle za sebou.
V roce 1893 Westinghouse získal kontrakt na osvětlení Světové výstavy v Chicagu a předvedl AC systém v obřím měřítku před miliony návštěvníků. Téhož roku začala výstavba hydroelektrárny na Niagarských vodopádech, která od roku 1896 dodávala střídavý proud do vzdáleného Buffala. Argument, že AC umožňuje přenášet energii na desítky kilometrů za zlomek nákladů DC sítě, přestal být teorií. Stal se viditelnou infrastrukturou.
Edison válku proudů prohrál. Už v roce 1892 odešel z elektrárenského podnikání; jeho firma se sloučila s Thomson-Houston a vznikla General Electric, která se paradoxně sama přiklonila ke střídavému proudu. Tesla z vítězství AC vytěžil odbornou proslulost, ale trvalé bohatství mu uniklo, zemřel zadlužený v newyorském hotelu. Westinghouse vyhrál trh, ovšem i jeho firma se později potýkala s finančními obtížemi.
Válka proudů tak ukázala něco podstatného: lepší technologie nakonec zvítězí, ale cesta k vítězství vede přes peníze, strach a veřejné mínění stejně jako přes laboratoř.
Topsy: symbol, který přežil svůj kontext
A tady se vracíme k slonici na Coney Islandu. V lednu 1903 byla válka proudů dávno rozhodnutá. AC dominovalo americké energetice. Edison se věnoval jiným projektům.
Topsy zabili představitelé Luna Parku. Slonice předtím usmrtila tři ošetřovatele, poslední z nich ji údajně krmil zapálenými cigaretami. Americká společnost pro prevenci krutosti vůči zvířatům (SPCA) odmítla oběšení jako metodu popravy a schválila kombinaci otravy, škrcení a elektrického proudu. Technickou pomoc dodala místní Edison Electric Illuminating Company of Brooklyn, která připojila 6 600 voltů AC.
Filmový štáb Edisonovy produkční společnosti celý akt zachytil na celuloid. Snímek
Electrocuting an Elephant se dochoval v kolekcích Library of Congress a patří k nejranějším příkladům toho, jak se senzace proměnila v masově šiřitelný mediální produkt.
Edisonovo jméno se k případu přilepilo přes dvě věci: přes značku na filmové cívce a přes paměť jeho starší anti-AC kampaně. V populárním vyprávění se obojí slilo do jednoho příběhu, Edison osobně nařídil zabít slona, aby zdiskreditoval střídavý proud. Archivní prameny z
Rutgers University takovou přímou spojitost nedokládají. Rozhodnutí padlo na straně provozovatelů Luna Parku, Edison podle dobových zpráv u popravy osobně přítomen nebyl.
Přesto má ten mýtus svou logiku. Edison strávil roky budováním asociace mezi střídavým proudem a smrtí zvířat. Když se pak jeho firma podílela na nejslavnější zvířecí elektroexekuci v amerických dějinách, veřejnost prostě doplnila chybějící článek řetězu.
Český střet DC a AC: Křižík proti Kolbenovi v boji o Prahu
Válka proudů měla svou ozvěnu i v českých zemích. František Křižík, průkopník elektrického osvětlení a tramvajové dopravy, prosazoval stejnosměrný proud, podobně jako Edison. Na druhé straně stál Emil Kolben, který sbíral zkušenosti přímo v Edisonově laboratoři, ale po návratu do Prahy vsadil na střídavý systém.
Rozhodující střet přišel při zakázce na centrální pražskou elektrárnu. Kolben získal holešovickou elektrárnu a s ní i klíčový kontrakt. Křižík ztratil velké městské zakázky. Podle dobových rekonstrukcí rozhodla ekonomika a technická škálovatelnost, přesně tytéž argumenty, které pohřbily Edisonův DC model v Americe.
Při vzniku Československa v roce 1918 byl elektrický provoz na českém území roztříštěný do desítek lokálních sítí s různými proudovými systémy, napětími i kmitočty. Teprve po roce 1919 přišla státní standardizace a v roce 1920 zavedení jednotné třífázové soustavy 50 Hz, té samé, která dnes napájí české domácnosti na hladinách
110 kV, 22 kV a 0,4 kV.
Přímý český ekvivalent Edisonovy propagandistické kampaně se v dostupných pramenech nedoložil. Spor Křižík–Kolben byl tvrdý, ale odehrával se spíš na půdě cen, patentů a městských rad než na stránkách bulváru. I tak ukazuje totéž: o přijetí technologie rozhoduje kombinace vědy, peněz a vlivu, a kdo z těchto tří ingrediencí jednu podcení, prohraje.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková