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Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči bojují s možným únikem nafty

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Na Lipenské přehradě zasahují hasiči u potopené plachetnice. Kromě samotného vytažení plavidla je potřeba především zabránit úniku provozních kapalin do vody.
Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči bojují s možným únikem nafty

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči bojují s možným únikem nafty

Zdroj: HZS JčK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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