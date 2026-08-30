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Nové čipy od Applu, propad trhu smartphonů a AI novinky od Googlu: To nej z týdne #35

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I v uplynulých sedmi dnech se ve světě technologií udála spousta zásadních věcí. Pokud jste nestíhali sledovat dění den po dni, připravili jsme pro vás...
Nové čipy od Applu, propad trhu smartphonů a AI novinky od Googlu: To nej z týdne #35

Nové čipy od Applu, propad trhu smartphonů a AI novinky od Googlu: To nej z týdne #35

Zdroj: Androidheadlines
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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