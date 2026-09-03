Vyzkoušeli jsme TCL P80 Ultra: NXTPAPER poprvé s AMOLED panelem

Ve zkratce: TCL představilo řadu P80, která u modelů Ultra a Pro přináší matný AMOLED displej s technologií NXTPAPER. Telefony disponují odolností IP68, 5800mAh baterií a nabízejí až sedmiletou podporu bezpečnostních aktualizací systému Android. Ceny novinek na českém trhu startují na 9 999 Kč za základní model a končí na 14 499 Kč.
Značka TCL přivezla do Berlína v rámci veletrhu IFA novou řadu P80 a tak se pojďme na novinky podívat. Celkem byly představeny tři modely P80, P80 Pro a P80 Ultra. Hlavní devízou dvou dražších modelů je nový AMOLED displej s technologií NXTPAPER. My jsme nejdražší model Ultra v předstihu stihli podrobně vyzkoušet.
Řada TCL P80; zdroj: Dotekománie
Vyzkoušeli jsme TCL P80 Ultra
Tento model jsme měli možnost chvíli používat ještě před představením. Jedná se o velký telefon s 6,83palcovým displejem, který tady hraje hlavní roli. Není to totiž jen tak obyčejný OLED panel. Používá technologii NXTPAPER, která byla dosud vždy kombinována s LCD IPS panelem. Nově tu tak máme díky OLED mnohem vyšší maximální jas a celkově je na displej radost pohledět. V realitě má tak takovou jemnou matnou fólii, díky čemuž má nižší odrazivost. Níže můžete vidět srovnání základního modelu P80, který tuto technologii NXTPAPER nemá a právě TCL P80 Ultra.
TCL P80 vs. TCL P80 Ultra; zdroj: Dotekománie
V základu je pak samozřejmě barevný, nicméně na boku pod tlačítkem pro zapnutí se schovává fyzický přepínač. Po jeho stisknutí si můžete vybrat aktivaci režimu papíru nebo režim maximální inkoust. Druhý režim maximální inkoust vám zapne omezené prostředí, ve kterém máte dostupné jen základní aplikace jako telefon, kalendář nebo kalkulačka. Mimo NXTPAPER nabízí displej i vylepšenou ochranu očí jako třeba redukci modrého světla.
TCL P80 Ultra; zdroj: Dotekománie
Kvalita zpracování je solidní a zaujmou barevné varianty. My jsme měli tmavě modrou, která má zajímavé třpytivější záda. V nabídce je ale také zlatá a vínová. Poslední zmíněná barva je však dostupná jen u 512GB verze. Odolnost zde zajišťuje certifikace IP68 a MIL-STD-810H.
TCL P80 Ultra; zdroj: Dotekománie
Čtečka otisků prstů je překvapivě na boku zařízení a není v displeje. To bude nejspíš právě kvůli matné povrchové úpravě displeje. Funguje ale spolehlivě a rychle.
Fotoaparát s teleobjektivem
Na zádech se nachází hned tři snímače, nechybí tedy teleobjektiv. Ten nabízí trojnásobné přiblížení s optickou stabilizací a rozlišení 50 Mpx. Hlavní snímač pak nabízí velikost snímače 1/1,55″ a stejné rozlišení. Za to ultra širokoúhlý ten má už jen 8 Mpx. Výsledné snímky můžete vidět níže, v praxi chválím přítomnost teleobjektivu, u telefonu s cenovkou necelých patnáct tisíc to totiž rozhodně není samozřejmost.
Testovací snímky TCL P80 Ultra; zdroj: Dotekománie
Hardware
Hnacím motorem je zde
MediaTek Dimensity 7400 Elite doplněný o 8GB operační paměti a 256GB úložiště v případě verze prodávané u nás. Baterie dostala do vínku 5800 mAh s podporou 45W drátového nabíjení. Máme tu také stereo reproduktory.
Geekbench 7 a TCL UI; zdroj: Dotekománie
Telefon jde do prodeje s
Androidem 16 s nadstavbou od TCL UI 9.1. Zde se výrobce jemně inspiroval u Liquid Glass. Potěší podpora až 4 velkých update OS a především až 7 let bezpečnostních aktualizací.
TCL P80 Ultra vs. běžný telefon; zdroj: Dotekománie
TCL P80 a P80 Pro
Dva nižší modely sdílejí design zadní strany, kde mají jen dva fotoaparáty a to 50Mpx hlavní a 8Mpx ultra širokoúhlý. Tady pak nastává zásadní rozdíl v technologii displeje. Zatímco model P80 Pro nabízí stejnou technologii matného NTXPAPER displeje jako model P80 Ultra, základní model má obyčejný lesklý AMOLED panel. Procesorem je Dimensity 7400 Elite v případě „Pro“ modelu, TCL P80 má pak Dimensity 7300 Elite.
TCL P80 Pro; zdroj: Dotekománie
TCL P80; zdroj: Dotekománie
Cena a dostupnost
Součástí balení všech modelů bude také nabíjecí kabel a ochranný obal. Všechny novinky TCL řady P80 budou na českém trhu dostupné od 10. září v konfiguraci 8 GB RAM s 256 GB úložištěm.
TCL P80 Ultra v barvě Midnight Blue za doporučenou maloobchodní cenu 14 499 Kč TCL P80 Pro v barvě Midnight Blue za doporučenou maloobchodní cenu 10 999 Kč TCL P80 v barvě Sunlit Gold za doporučenou maloobchodní cenu 9 999 Kč Specifikace TCL P80 Ultra displej: 6,83 palců OLED, 2772 x 1280 1,5K NXTPAPER, 120 Hz, až 3200 nitů oleofobní úprava proti otiskům prstů (Anti-fingerprint coating), jemnost přibližně 447 ppi, rámečky tenké až 1,38 mm, hardware-level Low Blue Light (škodlivé modré světlo pod 3 %, redukce o více než 97 %), cirkadiánní přizpůsobení teploty barev, Natural-light Conversion 2.0 (cirkulární polarizace až 95 %), vrstva pro rovnoměrnost světla na úrovni pixelů, duální stmívání (DC dimming nad 80 nitů, vysokofrekvenční PWM dimming pod 80 nitů, minimální jas až 2 nity), certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free, hardwarové tlačítko NXTPAPER key (režimy Paper Mode se 4 profily, Max Ink Mode) procesor: MediaTek Dimensity 7400 Elite (MT6878V/TZA / MTK 25M), 4nm architektura, CPU: 8 jader (4x Cortex-A78 @ 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2,0 GHz), GPU: Mali-G615 RAM: 8 GB (+12/16 GB virtuální rozšíření RAM) úložiště: 256 / 512 GB UFS 3.1 Operační systém: Android 16 (podpora až 4 hlavních upgradů OS a až 7 let bezpečnostních aktualizací), AI funkce (AI Copy & Go, AI Smart Translator, AI Enhanced Reading, AI Creative Writing, AI Voice Memo 2.0, Google Gemini & Circle to Search, Ask AI) Dual SIM: 2x Nano SIM nebo 1x Nano SIM + eSIM (2PSIM nebo 1PSIM+eSIM), podpora VoLTE, VoWiFi, ViLTE Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, snímač 1/1,55″ [1/1,56″], velikost pixelu 1,0 µm, světelnost f/1,88, úhel záběru 84°, 6P objektiv, optická a elektronická stabilizace OIS + EIS, Dual native ISO, ladění obrazu ArcSoft, Flicker senzor, režimy MuseFilm s 5 filtry, nahrávání videa 4K @ 30 fps / 1080p @ 60 fps) 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom, snímač 1/2,8″, velikost pixelu 0,64 µm, světelnost f/2,4, úhel záběru 33,84°, 5P objektiv, OIS + EIS) 8 Mpx (ultraširokoúhlý s autofokusem, snímač 1/4,0″, velikost pixelu 1,12 µm, 5P objektiv, úhel záběru 112°) přední: 32 Mpx (senzor GC32E2A, FF, snímač 1/3,1″, velikost pixelu 0,7 µm, světelnost f/2,45, úhel záběru 81,1°, 5P objektiv, nahrávání videa 2K @ 30 fps, Face Beautification, Portrait Mode, NightMode, HDR) IP68 + MIL-STD-810H optická čtečka otisků prstů / boční čtečka otisků prstů, odemykání obličejem (Face Unlock) stereo (2 reproduktory, DTS 3D Surround, 2 mikrofony, podpora HD Voice, Type-C USB digitální audio) Konektivita: 5G, 4G LTE , 3G (HSPA+), 2G (GPRS/EDGE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 5.4, GPS (A-GPS L1, GPS + Galileo), NFC (kompatibilní s Japan Felica), infraport (IR blaster), USB-C rozměry a hmotnost: 163,34 x 77,69 x 8,26 mm, 197/200 gramů baterie a nabíjení: 5800 mAh, 45W rychlé kabelové nabíjení TCL P80 Pro displej: 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 1,5K NXTPAPER, 120 Hz, až 3200 nitů oleofobní úprava proti otiskům prstů (Anti-fingerprint coating), jemnost přibližně 447 ppi, rámečky tenké až 1,38 mm, hardware-level Low Blue Light (pod 3 % škodlivého modrého světla), cirkadiánní teplota barev, Natural-light Conversion 2.0 (cirkulární polarizace až 95 %), pixel-level rovnoměrnost světla, duální stmívání (DC dimming nad 80 nitů, PWM dimming pod 80 nitů, minimální jas 2 nity), certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TÜV Rheinland Circadian Friendly, TÜV Rheinland Flicker Free, hardwarové tlačítko NXTPAPER key (režimy Paper Mode, Max Ink Mode) procesor: MediaTek Dimensity 7400 Elite (MT6878/TZA / MTK 25M), 4nm architektura, CPU: 8 jader (4x Cortex-A78 @ 2,6 GHz + 4x Cortex-A55 @ 2,0 GHz), GPU: Mali-G615 RAM: 8 GB (+16 GB rozšíření RAM) úložiště: 256 GB UFS 2.2 / 512 GB UFS 2.2 UFS 3.1 Operační systém: Android 16 (podpora až 4 hlavních upgradů OS a až 6/7 let bezpečnostních aktualizací), AI funkce (AI Copy & Go, AI Smart Translator, AI Enhanced Reading, AI Creative Writing, AI Voice Memo 2.0, Google Gemini & Circle to Search, Ask AI) Dual SIM: 2x Nano SIM nebo 1x Nano SIM + eSIM (2PSIM nebo 1PSIM+eSIM), podpora VoLTE, VoWiFi, ViLTE Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, snímač 1/1,56″, velikost pixelu 1,0 µm, světelnost f/1,88, úhel záběru 84°, 6P objektiv, optická a elektronická stabilizace OIS + EIS, Dual native ISO, ladění ArcSoft, Flicker senzor, nahrávání videa 4K @ 30 fps / 1080p @ 60 fps) 8 Mpx (ultraširokoúhlý s autofokusem, snímač 1/4,0″, velikost pixelu 1,12 µm, 5P objektiv, úhel záběru 112°) přední: 32 Mpx (senzor GC32E2A, FF, snímač 1/3″, velikost pixelu 0,7 µm, světelnost f/2,45, úhel záběru 81,1°, 5P objektiv, nahrávání videa 2K @ 30 fps, Face Beautification, HDR) IP68 + MIL-STD-810H boční čtečka otisků prstů (Side Mounted, kompatibilní s integrací v displeji), odemykání obličejem (Face Unlock) stereo (2 reproduktory, DTS, 2 mikrofony, podpora HD Voice, Type-C digitální headset výstup) Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G (HSPA+), 2G (GPRS/EDGE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth 5.4, GPS (A-GPS L1, GPS + Galileo), NFC (kompatibilní s Japan Felica), infraport (IR blaster), USB-C rozměry a hmotnost: 163,34 x 77,69 x 8,26 mm, 192 gramů baterie a nabíjení: 5800 mAh, 45W rychlé kabelové nabíjení TCL P80 displej: 6,83 palců AMOLED, 2772 x 1280 1,5K, 120 Hz, až 3200 nitů 100% DCI-P3, jemnost přibližně 447 ppi, rámečky tenké až 1,38 mm, technologie NXTPAPER, vyhrazené hardwarové tlačítko NXTPAPER key, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly a Flicker Free procesor: MediaTek Dimensity 7300 Elite, 4nm architektura RAM: 8 GB (+ až 16 GB rozšíření RAM) úložiště: 128/256 GB Operační systém: Android 16 (podpora 3 hlavních upgradů OS a až 7 let bezpečnostních aktualizací), praktické AI funkce (Circle to Search s Googlem, Gemini, AI překladatel, AI sumarizace) Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / eSIM dle trhu a konfigurace operátora, podpora VoLTE, VoWiFi, ViLTE Foťáky: zadní: 50 Mpx (hlavní, snímač 1/1,56″, optická a elektronická stabilizace OIS + EIS, Dual native ISO, ladění obrazu ArcSoft) 8 Mpx (ultraširokoúhlý objektiv) přední: 32 Mpx (přední selfie fotoaparát) IP68 + MIL-STD-810H čtečka otisků prstů, odemykání obličejem (Face Unlock) stereo (duální reproduktory s laděním DTS, duální mikrofony) Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Bluetooth, GPS (A-GPS L1, Galileo), NFC, infraport (IR blaster), USB-C rozměry a hmotnost: tenký profil cca 7,5 mm baterie a nabíjení: 5000 mAh, 45W rychlé kabelové nabíjení Děkujeme značce TCL za podporu nezávislé tvorby. Do hodnocení ani obsahu partner nijak nezasahoval.