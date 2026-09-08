Nejdřív mítink, pak Lucie Bílá a tenis. Babiš a Juchelka si užili víkend ve dvou, premiér pak poslal vzkaz jeho ženě

Pátek 4. září, Náměstí Republiky v Havířově. Andrej Babiš stojí před něco přes sto lidmi, vedle něj ministr Aleš Juchelka a primátorka Iveta Kočí Palkovská. Padají dotazy na konec těžby černého uhlí, na Filipa Turka, na vztah premiéra s prezidentem Pavlem. Žádný nový investiční slib pro region nezazní, ale to ani není účel. Účel je být vidět, tady, v kraji, kde ANO v posledních sněmovních volbách sebralo přes 272 tisíc hlasů a 43 procent. Za pár hodin oba vyrazí na Havířovské slavnosti, kde právě začíná koncert Lucie Bílé. A víkend teprve začíná.
Pátek: od řečnického pultu ke zpěvu do ucha
Mítink měl klasickou strukturu kontaktní kampaně: premiér odpovídá, občané se ptají, kamera běží. Babiš označil konec těžby uhlí za chybu, zmínil zájem armády o mošnovské letiště a nedostatek krajských peněz na opravu tamní dráhy. Citlivější byl moment, kdy přišla řeč na Josefa Bělicu. Havířovské ANO totiž právě v těchto týdnech vyřadilo hejtmana z komunální kandidátky, lokální mocenský reset, který Babišova přítomnost ve městě nevysvětluje, ale rozhodně podtrhuje.
Pak přišel přepínač. Kolem půl páté odpoledne Lucie Bílá nastoupila na festivalové pódium a Babiš s Juchelkou byli v davu. Jak si Redakce VIPŽivot všimla, na Babišově Instagramu se záhy objevilo video s popiskem „Havířovské slavnosti právě teď“, a v něm Juchelka zpívá premiérovi do ucha. Zákulisní setkání s Bílou doložitelné není, ale záběr z publika řekl víc než jakákoli tiskovka.
Sobota: kurt, Michal David a vzkaz domů
Sobotní ráno patřilo tenisu. Babiš zveřejnil fotku z kurtu, kde oba stojí s raketami. Kde přesně hráli, s jakým skóre a proti komu, to se z veřejných zdrojů nedozvíme. Víme ale, co premiér napsal: „Víkend s Alešem. Zdravím paní Juchelkovou, po koncertě Michala Davida vám ho vrátím.“
Michal David hrál na slavnostech od dvou odpoledne. Vzkaz je formálně vtip, nadsázka, odlehčení. Funkčně je to ale něco jiného: je to pečlivě zvolený rámec, který říká, že tenhle víkend není jen práce, tihle dva spolu tráví čas i mimo protokol. Pro sympatizanty autenticita, pro odpůrce kalkulovaná póza. Obojí je legitimní čtení.
Proč zrovna Havířov a proč zrovna Juchelka
Moravskoslezský kraj je pro ANO nejsilnější území v zemi. Babiš tam v roce 2025 získal přes 72 tisíc preferenčních hlasů, Juchelka 33 tisíc. V havířovském zastupitelstvu drží hnutí 15 mandátů. Juchelka byl dvojkou Babišovy krajské kandidátky a sám v rozhovoru pro iDNES říkal, že premiér v kraji „zakotvil“.
Havířovský víkend navíc není první podobný výjezd. Už v polovině srpna oba vyrazili s Karlem Havlíčkem na Lysou horu, Babiš pak slavil, že ji zdolal. Tentokrát ale dvoudenní kamarádská stylizace dostala novou intenzitu: mítink, koncert, tenis, další koncert, vzkaz manželce. Každý krok zdokumentovaný na sociálních sítích, každý záběr obcházející tradiční mediální filtr.
Kampaň zabalená do víkendu
Akademické výzkumy ukazují, že neformální styl na sociálních sítích může zvyšovat vnímanou autenticitu politika, ale jen tehdy, když je zároveň čten jako kompetentní. Babiš v Havířově zkombinoval obojí: páteční mítink dodal kompetenci, sobotní tenis a koncerty dodaly lidskost. Že z mítinku nevzešel žádný konkrétní nový závazek pro region? To je v kontaktní kampani vedlejší. Důležitější je, že premiér přijel do města, kde se právě láme vnitrostranická rovnováha, a odešel s desítkami záběrů, na kterých vypadá jako chlap, co si umí užít víkend s kamarádem.
Paní Juchelková svého muže po koncertě Michala Davida zřejmě dostala zpátky. Havířov dostal signál, že na něj Praha nezapomíná. A Babišův Instagram dostal obsah na několik dní dopředu.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Lucie Plíhalová