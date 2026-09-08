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Harry a Meghan žili šest let v Montecitu, sousedé je stejně neznali. „Ještě že jsou pryč," reagoval jeden z místních

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Šest let za bránou kalifornského sídla, a sousedé znali spíš jejich bodyguardy než je samotné. Konec srpna 2026 přinesl tichý odchod, který část Montecita ani nezaregistrovala.
Harry a Meghan žili šest let v Montecitu, sousedé je stejně neznali. „Ještě že jsou pryč," reagoval jeden z místních

Harry a Meghan žili šest let v Montecitu, sousedé je stejně neznali. „Ještě že jsou pryč," reagoval jeden z místních

Zdroj: Mark Jones / Creative Commons / CC BY
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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