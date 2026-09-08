Harry a Meghan žili šest let v Montecitu, sousedé je stejně neznali. „Ještě že jsou pryč," reagoval jeden z místních

Když 26. srpna 2026 přistálo na birminghamském letišti soukromé letadlo s Harrym, Meghan a dvěma dětmi na palubě, v kalifornském Montecitu se nestalo skoro nic. Žádné loučení přes plot, žádná sousedská rozlučka s lahví vína. Pár, který si v červnu 2020 koupil sídlo v exkluzivní čtvrti Riven Rock za více než 370 milionů korun, odešel stejně tiše, jako přišel. A právě ten kontrast, královský titul, globální sláva, a přesto šest let praktické neviditelnosti, říká o jejich americké kapitole víc než jakýkoli bulvární titulek.
Brány, ochranka a chůvy místo sousedského grilování
Montecito není obyčejné předměstí. Je to enkláva bohatých a slavných na pobřeží jižní Kalifornie, kde se v místní kavárně Pierre LaFond potkáte s Oprah Winfreyovou nebo Katy Perry. Celebritám tu nikdo nezírá. Jenže i na zdejší poměry byli Sussexovi neobvykle uzavření.
New York Times po oznámení jejich odchodu popsaly obraz, který se opakoval u několika místních: sousedé znali spíš ochranku, pejskaře venčící královské psy a chůvy než samotného Harryho nebo Meghan. Když už je někdo zahlédl, bylo to při krátkém průjezdu autem nebo při Harryho jízdě na kole. Spontánní kontakt přes plot? Prakticky nulový.
Místní moderátorka facebookové komunity pro Guardian popsala, že v Montecitu se miliardáři běžně mísí i s méně zámožnými sousedy, na farmářských trzích, v obchodech, u kávy. Sussexovi tenhle neformální kodex nikdy nepřijali. Nebo nemohli.
„Ještě že jsou pryč“ versus „je mi líto, že odcházejí“
Mediálně nejhlasitější reakcí na jejich odchod se stala fráze „ještě že jsou pryč“. Pronesl ji Robert Eringer, dlouholetý obyvatel Montecita, v citaci přetištěné Daily Mail, kde popsal „obecný dojem“ sousedů. Anonymní místní řekl totéž Guardianu.
Jenže tenhle obraz je neúplný. Reakce Montecita nebyly jednomyslné, byly roztříštěné.
- Roy Lee, okresní supervizor, řekl New York Times, že mu jejich odchod je líto a že byli „velkou součástí komunity“.
- Wendy Foster, majitelka místního butiku, popsala Meghan jako zdvořilou zákaznici a páru popřála vše dobré.
- Visit Santa Barbara, turistická organizace, se vyjádřila neutrálně vstřícně.
- Řada dalších sousedů prostě krčila rameny. Někteří ani nevěděli, že se Sussexovi stěhují.
Kritické hlasy byly hlasité a mediálně vděčné. Ale nebyly jediné. Spíš než příběh o vyhnání jde o příběh o lhostejnosti, a to je pro pár s královským titulem možná ještě nepříjemnější verdikt.
Proč za šest let nezakořenili
Nabízí se jednoduchá odpověď: byli arogantní, nechtěli se bavit s obyčejnými lidmi. Realita je složitější. Už v roce 2020, krátce po nastěhování, řešili Sussexovi paparazzi s drony a podali žalobu kvůli narušování soukromí. Brány a ochranka nebyly jen symbolem statusu, byly reakcí na reálný mediální tlak, který v Montecitu zažíval málokdo v takové intenzitě.
Jenže obranná strategie se časem proměnila v životní styl. Sousedka citovaná Daily Mail popsala, jak páru nechala u brány lahev vína na uvítanou, a dostala ji zpět. Je to jednostranné tvrzení, neověřitelné. Ale jako metafora funguje přesně: gesto, které narazilo na zeď a vrátilo se odesílateli.
Podle nás je klíčový paradox jinde. Harry a Meghan odešli z britské královské rodiny mimo jiné proto, aby žili „normálně“. V Montecitu ale žili způsobem, který byl od normálu vzdálenější než Kensingtonský palác, jen místo královského protokolu je obklopoval soukromý bezpečnostní aparát.
Návrat, který není úplným rozchodem
Zpráva o přesunu do Británie se objevila 19. srpna 2026. O týden později, 26. srpna, AP potvrdila přílet do Birminghamu. Pár se usadil v soukromém nekrálovském domě mimo Londýn, přesná adresa veřejná není. Archie a Lilibet byli zapsáni do britské školy od září, její jméno rodina nezveřejnila.
Co v Redakci VIPŽivot víme o motivech? Harry se v červenci 2026 setkal s králem Charlesem v Highgrove, šlo o první osobní kontakt krále s vnoučaty po letech. Už v roce 2025 Harry veřejně řekl, že by si přál usmíření a že neví, kolik času otci zbývá. Pro BBC v červenci zmínil, že se mu po Británii stýská. Vztah s princem Williamem ale podle seriózních zdrojů zůstává napjatý.
A tady je podstatný detail: dům v Montecitu si ponechávají. Stejně jako nemovitost v Portugalsku. Nejde tedy o definitivní tečku za Kalifornií, spíš o přeskupení, s otevřenou otázkou, jestli je britská kapitola trvalá, nebo sezónní.
Co na to Británie
Mediální bouře kolem návratu byla obrovská. Veřejný zájem? Výrazně menší. Podle průzkumu YouGov ze dne po oznámení návratu uvedlo 60 % Britů, že je zpráva nezajímá vůbec, a dalších 27 %, že ne příliš. Samostatný průzkum ukázal, že návrat podporuje 21 % Britů, 33 % je proti a 45 % si není jistých. Harryho popularita ve druhém čtvrtletí 2026 dosahovala 27 %, Meghanina 18 %.
V Montecitu je neznali sousedé. V Británii je zná každý, a většině je to jedno. Sussexovi tak přilétají do země, kde je čeká přesně to, před čím utekli: královský stín, ze kterého se nedá vystoupit, ať žijete kdekoli.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová