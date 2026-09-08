Zaměstnanec s vysokým příjmem čeká, že dostane 65 procent své mzdy. Maximální strop mu ale může částku výrazně snížit

Vláda schválila návrh, podle kterého by se od 1. ledna 2027 podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících počítala jako 65 procent průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. V dalších dvou měsících by sazba činila 50 procent a po zbývající část podpůrčí doby 45 procent. Samotný procentní výpočet má ale ještě jednu hranici. Maximální podpora by podle návrhu směla dosáhnout pouze 60 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. U lidí s vyššími příjmy proto může být skutečně vyplacená podpora podstatně nižší než 65 procent jejich předchozí čisté mzdy.
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U vysokého příjmu začne rozhodovat strop
Rozdíl je dobře vidět na jednoduchém příkladu. Zaměstnanec s průměrným čistým výdělkem 70 tisíc korun by při sazbě 65 procent dospěl k částce 45 500 korun. Takovou podporu by ale kvůli maximálnímu limitu nedostal. Ministerstvo práce pro srovnání uvádí, že při hodnotách používaných v roce 2026 by nový 60procentní strop odpovídal 28 903 korunám. V modelovém případě by tak rozdíl mezi prostým procentním výpočtem a maximálně přípustnou podporou přesáhl 16 tisíc korun měsíčně. Přesná maximální částka platná pro rok 2027 se bude odvíjet od příslušné průměrné mzdy.
Pro lidi, kteří o podporu žádají ještě v roce 2026, platí jiný systém. V prvních dvou měsících činí podpora 80 procent předchozího průměrného čistého výdělku, další dva měsíce 50 procent a ve zbývajícím období 40 procent. U uchazečů od 52 let trvají první dvě sazby vždy tři měsíce. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je pro rok 2026 stanovena na 38 537 korun měsíčně. Navrhovaná změna od příštího roku by tedy u vyšších příjmů znamenala nejen snížení počáteční procentní sazby, ale také přísnější maximální hranici.
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Změna je zatím schváleným vládním návrhem
Nová pravidla ještě nelze považovat za definitivně platnou úpravu. Vláda návrh schválila 31. srpna 2026 s plánovanou účinností od 1. ledna 2027, před skutečným vstupem v platnost však musí projít dalším legislativním procesem. Pro zaměstnance je proto důležité rozlišovat mezi pravidly platnými nyní a připravovanou úpravou. Právě u nadprůměrných příjmů může být rozdíl nejvýraznější, protože výslednou podporu neurčuje pouze procento z předchozí mzdy, ale současně také zákonem stanovené maximum.
mpsv.gov.cz, uradprace.cz, vlada.gov.cz