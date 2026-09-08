Zralé víno: Film vznikl jako příspěvek ke sjezdu KSČ, zmatky s dabingem a nesrovnalosti, které tvůrcům unikly

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Zralé víno: Film vznikl jako příspěvek ke sjezdu KSČ, zmatky s dabingem a nesrovnalosti, které tvůrcům uniklyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komedie Zralé víno přilákala statisíce diváků. Její natáčení doprovázely zmatky s dabingem známých postav a několik technických chyb spojených s časem.
Zralé víno
Zdroj: FOTO:Jitka Bylinská, distr. FILMBOX+
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