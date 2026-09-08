Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zralé víno: Film vznikl jako příspěvek ke sjezdu KSČ, zmatky s dabingem a nesrovnalosti, které tvůrcům unikly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Komedie Zralé víno přilákala statisíce diváků. Její natáčení doprovázely zmatky s dabingem známých postav a několik technických chyb spojených s časem.
Zralé víno

Zralé víno

Zdroj: FOTO:Jitka Bylinská, distr. FILMBOX+
Reklama
Další články z BetterLife
Týden v Ulici: Tajemný zloděj, lechtivý nález a pátrání po identitě
Týden v Ulici: Tajemný zloděj, lechtivý nález a pátrání po identitě
Bobule: Inspirace skutečným podvodníkem, zmizení ve vinném sklípku na dva dny a láska na place
Bobule: Inspirace skutečným podvodníkem, zmizení ve vinném sklípku na dva dny a láska na place

Komedie Bobule přinesla divákům letní pohodu jihomoravských vinic. Samotné natáčení doprovázelo nečekané...

Bydlení je vychází levněji než klasický byt. Starší manželský pár vyměnil nájem za život na luxusních lodích
Bydlení je vychází levněji než klasický byt. Starší manželský pár vyměnil nájem za život na luxusních lodích

Americký pár vyměnil drahý pronájem za celoroční bydlení na luxusní výletní lodi. Život na mořských vlnách...

Konec drahých vstupenek. Stát otevře muzea úplně zdarma
Konec drahých vstupenek. Stát otevře muzea úplně zdarma

Ministr kultury Oto Klempíř představil nová pravidla pro státní muzea a galerie. Výletníci mohou každou...

Těhotná Mia ze Zrádců o domácím násilí: „Je hodně těžké odejít, když jste zamilovaní“
Těhotná Mia ze Zrádců o domácím násilí: „Je hodně těžké odejít, když jste zamilovaní“

Vrchní komisařka Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců popsala fungování manipulativních vztahů. Zkušenosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

Všechny články tohoto autora →
BetterLife
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.