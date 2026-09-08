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Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek

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Na aukcích ve Vídni, v Austrálii i za oceánem se čas od […]
Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek

Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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