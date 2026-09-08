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Každodenní konzumace vajec může v organismu vyvolat překvapivé změny. Odborníci popsali její hlavní přínosy i možná úskalí

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Ještě před několika lety byla vajíčka považována za poměrně nezdravou potravinu a dlouho se myslelo, že jsou jedním z největších zdrojů špatného cholesterolu. Odborné vědecké studie ale všechny tyto mýty vyvrátily a dnes jsou vajíčka právem považována naopak za potravinu velmi zdravou. Jejich nespornou výhodou je také nízká cena a to, že je do vašeho jídelníčku můžete zařadit mnoha různými způsoby.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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