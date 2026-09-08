Každodenní konzumace vajec může v organismu vyvolat překvapivé změny. Odborníci popsali její hlavní přínosy i možná úskalí

Reklama
2 min
Každodenní konzumace vajec může v organismu vyvolat překvapivé změny. Odborníci popsali její hlavní přínosy i možná úskalíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ještě před několika lety byla vajíčka považována za poměrně nezdravou potravinu a dlouho se myslelo, že jsou jedním z největších zdrojů špatného cholesterolu. Odborné vědecké studie ale všechny tyto mýty vyvrátily a dnes jsou vajíčka právem považována naopak za potravinu velmi zdravou. Jejich nespornou výhodou je také nízká cena a to, že je do vašeho jídelníčku můžete zařadit mnoha různými způsoby.
Bez popisku
Zdroj: Neznámý zdroj
Reklama
Nedostatek hořčíku bývá spojován s fungováním mozku. Podle některých poznatků může hrát roli také u demence a Alzheimerovy choroby
Osm běžných druhů vyrážky přehledně odhalí jejich možná rizika. Diagram napoví, kdy stačí domácí péče a kdy je nutný lékař
Příčinu vyrážky lze často určit podle jejího vzhledu, umístění a příznaků. K diagnóze mohou pomoci také...
Dvě nemocné holčičky spojilo přátelství před nejtěžší životní bitvou. Jejich roztomilá slova dojmou i nejtvrdší povahy
Tyto dívky čekající na operaci srdečního svalu si vytvořily nerozlučné pouto. Během čekání na životní zápas...
Střevní divertikly se nemusí projevit pouze bolestí břicha. Mezi možné varovné signály patří také průjem nebo zácpa
Divertikulitida může způsobovat zažívací potíže a bolesti břicha. U některých lidí se mohou objevit...
Zdraví tepen i srdce ovlivňuje každodenní jídelníček. Některé potraviny mohou přispět ke snížení rizika infarktu
Stres, špatné stravovací návyky, nezdravé jídlo a málo pohybu – to jsou jedny z nejčastějších příčin, které...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Nedostatek hořčíku bývá spojován s fungováním mozku. Podle některých poznatků může hrát roli také u demence a Alzheimerovy choroby
- Osm běžných druhů vyrážky přehledně odhalí jejich možná rizika. Diagram napoví, kdy stačí domácí péče a kdy je nutný lékař
- Dvě nemocné holčičky spojilo přátelství před nejtěžší životní bitvou. Jejich roztomilá slova dojmou i nejtvrdší povahy
- Střevní divertikly se nemusí projevit pouze bolestí břicha. Mezi možné varovné signály patří také průjem nebo zácpa
Michaela Tomešová má slabost pro generaci Z: Cítí se jako jedna z nich
Aplausin.cz
dnes, 09:10
2 min
Sestry Van Burenovy projely v roce 1916 Ameriku na motorkách. Chtěly dokázat, že ženy zvládnou víc, než jim dovolovali
Poudree.cz
dnes, 09:10
4 min
Král Karel III. veřejně ponížil Harryho a Meghan. Po návratu do Británie dostali jasná pravidla
Trendy Život
dnes, 09:08
2 min
Zrádci: Třetí řada ještě nezačala a režisér Krug už propálil budoucnost čtvrté. Běžní lidé radost mít nebudou
VIPživot.cz
dnes, 09:08
3 min
Žena z Varšavy chtěla zprovoznit studnu na zahradě. Když řemeslník viděl, co je na dně, odmítl pokračovat a utekl
DámskýDeník.cz
dnes, 09:07
2 min
Reklama
Každodenní konzumace vajec může v organismu vyvolat překvapivé změny. Odborníci popsali její hlavní přínosy i možná úskalí
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:05
2 min
Nejdřív mítink, pak Lucie Bílá a tenis. Babiš a Juchelka si užili víkend ve dvou, premiér pak poslal vzkaz jeho ženě
VIPživot.cz
dnes, 09:05
3 min
Máš na to. Středoškoláci v Jihlavě si už podeváté vyzkouší fyzické testy
Jihlavská Drbna
dnes, 09:05
1 min
Tenhle fotoaparát z ČSSR shánějí sběratelé po celém světě. Dochovalo se jich pár desítek
Extrafit.cz
dnes, 09:03
3 min
Zralé víno: Film vznikl jako příspěvek ke sjezdu KSČ, zmatky s dabingem a nesrovnalosti, které tvůrcům unikly
BetterLife
dnes, 09:00
2 min
Reklama
Nad testem dřel, přinesl čtyřku. Debata o zrušení školního známkování štěpí Česko
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:00
22. září to vypukne: ČNB vydává novou 5000 Kč bankovku. Je velmi krásná
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Vykulené jantarové oči a dlouhé chvosty. V pražské zoo žijí staronové poloopice
Pražská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Návrat z hospody k zamčeným dveřím skončil vraždou rodiny. Záchvat vzteku udělal ze Svitka posledního popraveného u nás
kroniQa
dnes, 08:58
3 min
UFC má problém, fanoušci jsou přesycení. Řešením by mohly být čtyři MMA majory ročně
MMAMAG.cz
dnes, 08:58
2 min
Reklama
Za co si čeští řidiči v roce 2027 připlatí? Někteří budou platit čtyřnásobek a přitom to ani neví
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:57
3 min
Ovladač k televizi tají 1 funkci: Kdo ji zapne, už nikdy nebude chtít filmy sledovat jinak
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:56
4 min
Sýr může při správném uložení zůstat čerstvý až 3 týdny. Zkušení mlékaři spoléhají na jednoduchý způsob skladování
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:55
2 min
Zdražení elektřiny na spadnutí? Zrušený poplatek je zpátky na stole, Čechy může stát až 599 Kč za megawatthodinu
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:55
3 min
Zaměstnanec s vysokým příjmem čeká, že dostane 65 procent své mzdy. Maximální strop mu ale může částku výrazně snížit
Byznys trendy
dnes, 08:55
2 min
Reklama
Povodeň loni poškodila svah u Vimperku. Silnice I/4 je po opravách plně průjezdná
Budějcká Drbna
dnes, 08:55
1 min
Poznáte pravé máslo od náhražky? Na obalu hledejte tento 1 detail. Supermarkety nechtějí, aby to Češi věděli
Spotřebitelov.cz
dnes, 08:54
4 min
Opilý útočník šermoval nožem při loupeži. V cele pak tvrdil, že je mírný člověk
Liberecká Drbna
dnes, 08:53
1 min
Muradov otevřel dveře odvetě s Kinclem. Nejdřív musí porazit Humburgera
MMAMAG.cz
dnes, 08:50
1 min
Senátní volby přehledně: kde se volí, co s sebou, na jakou barvu si dát pozor
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:49
Reklama
Jožo Ráž z Elánu to na koncertě přehnal s alkoholem: Lidé pískali a křičeli fuj
Aplausin.cz
dnes, 08:47
2 min
Harry a Meghan žili šest let v Montecitu, sousedé je stejně neznali. „Ještě že jsou pryč," reagoval jeden z místních
VIPživot.cz
dnes, 08:46
4 min
Vémola už má pro syna soupeře. Navrhl mu bizarní zápas s MaxGreenem
MMAMAG.cz
dnes, 08:45
1 min
Tragická nehoda na Přerovsku. Šestapadesátiletý řidič nezvládl předjíždění
Hanácká Drbna
dnes, 08:45
1 min
Analýza: Parnasse proti Top 10 UFC. Hollowaye porazí, na Tsarukyana zatím nemá
MMAMAG.cz
dnes, 08:42
5 min
Reklama
Sparta je desátá a má víc porážek než výher. Expert Horváth vyslovil o letenském klubu slova, která fanoušci nechtějí slyšet
SportyŽivě
dnes, 08:40
3 min
Spolek napadl u soudu změny územního plánu Olomouce. Vadí mu záměr postavit stovku bytů u Wellnerovy ulice
Náš REGION
dnes, 08:30
2 min
Kynuté cibulové koláče podle tradičního receptu: Jednoduché těsto, šťavnatá náplň a poctivá domácí chuť
Cooky.cz
dnes, 08:30
5 min
Dítě není content. Policie drsným videem varuje před fotkami dětí na síti
Hradecká Drbna
dnes, 08:30
1 min
Past na STK: Není vůbec vidět, ale vyhodí vás za ni spolehlivě
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
5 min
Reklama
Valentina Ševčenko uvolnila titul UFC. Její trenér popsal zranění a prozradil, jak dlouho může trvat léčba
MMAMAG.cz
dnes, 08:29
1 min
Motorola z roku 1983 se prodává za 100 000 Kč. Tři další telefony ze šuplíku mají podobnou cenu
adbz.cz
dnes, 08:28
2 min
Tony Ferguson jde obhajovat titul. V ringu ho čeká bývalý profesionální fotbalista
MMAMAG.cz
dnes, 08:21
1 min
Starostové pod palbou útoků. Průzkum odhalil alarmující nárůst obtěžování zastupitelů
Náš REGION
dnes, 08:21
2 min
Podzimní dovolená láká hlavně páry středního věku, Egypt a Kanáry vévodí žebříčkům
Náš REGION
dnes, 08:18
1 min
Reklama
Reklama
Podivná srážka u Kurska a úder ze tmy na Krymu. Ruské letectvo sčítá ztráty
Trump označil Island za součást USA. Země s ostrou reakcí nečekala
Edison nechal veřejně zabít slonici proudem, aby diskreditoval konkurenci. Klíčem byl rozdíl mezi AC a DC, který málokdo chápal
„Už to nedám…“ Richard Tesařík před smrtí bojoval s onkologickým onemocněním
Mourinho dostal před Interem zahradní zavlažovač. Stačila jedna noc na Camp Nou a po 16 letech je pointa pořád jasná
Reklama
Reklama