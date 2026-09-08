22. září to vypukne: ČNB vydává novou 5000 Kč bankovku. Je velmi krásná

Představte si bankovku, která pod prsty připomíná spíš platební kartu než klasický papírový peníz. Stříbrná fólie s proměnlivými odlesky reaguje na každý pohyb ruky a dopad světla vytváří efekt, který se na tuzemském oběživu dosud neobjevil. Přesně takovou pětitisícovku začne od 22. září 2026 vydávat Česká národní banka.
Jde o výroční edici k mimořádnému milníku: před sto lety, v roce 1926, zahájila činnost Národní banka Československá – první samostatná centrální instituce na našem území. Právě ona vytvořila institucionální rámec moderního bankovnictví v Československu a stala se přímou předchůdkyní dnešní ČNB.
Problém je v číslech. Centrální banka nechala vytisknout pouhých 200 000 kusů, což znamená teoreticky jeden kus na každého padesátého obyvatele republiky. Realita bude ještě tvrdší: každý zájemce smí odnést až tři bankovky, takže skutečný počet šťastlivců bude výrazně nižší.
Proč budou fronty nevyhnutelné
Výměna startuje v úterý 22. září a potrvá jen do vyčerpání zásob. Žádné rezervace, žádné online objednávky. Pouze osobní návštěva na jedné ze čtyř poboček ČNB – v Praze, Brně, Hradci Králové nebo Ostravě. Pokladny jsou otevřené od 7:30 do 16:00, ale kdo dorazí pozdě, odchází s prázdnou.
Mechanismus je přímočarý: přinesete běžné české bankovky v hodnotě odpovídající počtu požadovaných kusů a dostanete výroční edici v nominální hodnotě. Za samotnou bankovku se neplatí žádná přirážka – výměna probíhá kus za kus. Pracovníci zkontrolují pravost a platnost vašich peněz a vydají speciální sérii.
Pro sběratele nabízí ČNB ještě jeden bonus: speciální přebal za sto korun, do kterého lze bankovku uložit. Těch je ale vyrobeno jen 30 000, tedy výrazně méně než samotných bankovek. I zde platí limit jeden kus na osobu. Zaplatit můžete hotově, kartou nebo okamžitým převodem přes QR kód.
Co skrývá holografický přítisk
Výroční pětitisícovka si zachovává všechny parametry běžné bankovky vzoru 2023 – stejné rozměry, výtvarné zpracování i ochranné prvky. Zůstává plnohodnotným zákonným platidlem, takže s ní můžete bez problémů platit v obchodě nebo ji uložit do bankomatu.
Revoluce spočívá v technologii horké ražby, kterou ČNB na tuzemských bankovkách aplikuje vůbec poprvé. Hlavním motivem nanostruktury je slavnostní logo k výročí NBČ, jehož autorem je akademický malíř Jan Solpera – tentýž umělec, který navrhl písmo na současných českých bankovkách.
Vedle loga najdete dva portréty Tomáše Garrigua Masaryka a QR kód odkazující na tematické stránky centrální banky. Po naskenování chytrým telefonem vás kód skutečně přesměruje na speciální webovou prezentaci ČNB k tomuto výročí.
Zajímavostí je, že původní návrh počítal ještě s jedním portrétem – současného guvernéra Aleše Michla. Ten však do procesu osobně zasáhl a rozhodl, že na bankovce vyobrazen nebude. Výsledný motiv tak zůstal čistě historický, bez současných tváří z vedení ČNB.
Investice, nebo vzpomínka na historii?
ČNB navazuje na praxi z posledních let. V roce 2019 vydala výroční bankovku ke stému výročí československé koruny, o čtyři roky později připomněla třicet let existence české měny a samotné centrální banky. Letošní edice je tedy třetí v řadě a zároveň technologicky nejpokročilejší.
Národní banka Československá zahájila činnost v době, kdy mladá republika hledala vlastní ekonomickou identitu. Její vznik znamenal osamostatnění měnové politiky a vytvoření institucionálního rámce, na němž stojí české bankovnictví dodnes.
Otázkou zůstává, zda se limitovaná edice stane předmětem spekulací. Vzhledem k pouhým dvěma stům tisícům kusů a obrovskému zájmu sběratelů je pravděpodobné, že hodnota bankovek na sekundárním trhu rychle poroste. Pro mnohé tak půjde spíš o investici než o nostalgickou připomínku sta let bankovní kontinuity a stability.
Zdroje článku: 100 let NBČ - Česká národní banka, techzpravy.cz, penize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková