Google vylepšuje Android: Gemini jako paměť i boj proti kinetózePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google vylepšuje Android: Gemini jako paměť i boj proti kinetóze
Společnost Huawei dříve patřila mezi přední výrobce mobilních telefonů, ale po uvalení sankcí ze strany USA...
V dnešní době si můžete zakoupit kdejaké příslušenství k mobilnímu telefonu. Dokonce na trhu najdete i...
Xiaomi má velmi široké portfolio mobilů a značek, takže se sem tam stane, že jedno konkrétní zařízení se...
Začátek školního roku se nese mnohdy v duchu speciálních akcí u prodejců a poskytovatelů služeb. Google...
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