Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Apple se v rámci blížícího se iOS 27 chystá rozšířit možnosti funkcí eSIM. Nová funkce iPhone Handoff má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou...
iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech

iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech

Zdroj: GPT
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Konkurence pro skládačky roste. Xiaomi 18 Fold přichází s netradiční konstrukcí
Konkurence pro skládačky roste. Xiaomi 18 Fold přichází s netradiční konstrukcí
Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním
Vodafone mění nabídku předplacených karet: sází na balíčky se zvýhodněním

Ve zkratce: Vodafone aktualizoval nabídku předplacených karet a datových balíčků s důrazem na vyšší objemy...

Google Překladač vylepšuje živý překlad pro Android i iPhony
Google Překladač vylepšuje živý překlad pro Android i iPhony

Google rozšiřuje funkci pro živý překlad – Live Translate ve své aplikaci Google Překladač. Ta nabízí téměř...

Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení
Motorola Edge 70 Plus: Extrémní displej a velká baterie v rozporuplném balení

Motorola tento týden představila například nové chytré hodinky Moto Watch Ultra, ale kromě toho jsme se...

Vyzkoušeli jsme RugOne Xsnap 7 Pro s odnímatelnou kamerou
Vyzkoušeli jsme RugOne Xsnap 7 Pro s odnímatelnou kamerou

Na veletrhu IFA občas narazíme i na zajímavý netradiční telefon. Jeden se nám podařilo najít u stánku...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.