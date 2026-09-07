iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
iOS 27 má umožnit používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech
Ve zkratce: Vodafone aktualizoval nabídku předplacených karet a datových balíčků s důrazem na vyšší objemy...
Google rozšiřuje funkci pro živý překlad – Live Translate ve své aplikaci Google Překladač. Ta nabízí téměř...
Motorola tento týden představila například nové chytré hodinky Moto Watch Ultra, ale kromě toho jsme se...
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