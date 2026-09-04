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OpenAI představuje svůj nevýkonnější model GPT-6 Astra. Přichází éra obecné umělé inteligence?

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Ve zkratce: OpenAI představila model GPT-6 Astra, který přináší zásadní pokrok v automatizaci úloh a ovládání počítače. Novinka dosahuje špičkových výsledků v testech agentní práce...
OpenAI představuje svůj nevýkonnější model GPT-6 Astra. Přichází éra obecné umělé inteligence?

OpenAI představuje svůj nevýkonnější model GPT-6 Astra. Přichází éra obecné umělé inteligence?

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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