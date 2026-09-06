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Od října bude WhatsApp zpoplatněn i v Česku. Za zprávy se bude platit

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Dennívýzva
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Mateřská Meta zavádí nový ceník pro velké firmy komunikující přes WhatsApp Business Platform. Běžní uživatelé se změn bát nemusí, ale dopady pocítí v zákaznickém servisu.
Od října bude WhatsApp zpoplatněn i v Česku. Za zprávy se bude platit

Od října bude WhatsApp zpoplatněn i v Česku. Za zprávy se bude platit

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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