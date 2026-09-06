Od října bude WhatsApp zpoplatněn i v Česku. Za zprávy se bude platit

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Když se na sociálních sítích objeví zpráva o zpoplatnění WhatsAppu, okamžitě vypukne vlna paniky. Lidé si představují účty za každou odeslanou fotku nebo SMS od babičky. Tentokrát je však situace zcela jiná a mnohem klidnější, než by napovídaly alarmující titulky.
Meta skutečně od 1. října 2026 mění pravidla a zavádí poplatky, ale výhradně v oblasti firemní komunikace. Pokud si s přáteli domlouváte víkendové výlety, posíláte rodině fotky z dovolené nebo řešíte pracovní záležitosti s kolegy, neplatíte vůbec nic. Pro soukromé účely zůstává zelená aplikace kompletně zdarma bez jakéhokoli předplatného.
Kdo vlastně zaplatí?
Celá změna míří výlučně na pokročilé firemní rozhraní WhatsApp Business Platform. Tuto robustní technologii využívají především velké korporace – bankovní domy, mobilní operátoři, logističtí giganti nebo rozsáhlé e-commerce projekty. Tyto subjekty denně automatizovaně komunikují se statisíci zákazníků a právě jejich provozní náklady od podzimu 2026 výrazně porostou.
Dosud fungoval systém takzvaného 24hodinového zákaznického okna. Jakmile zákazník napsal firmě první zprávu, otevřel se časový prostor, během kterého společnost mohla odpovídat a řešit jeho požadavky bez účtování poplatků za jednotlivé reakce. Od října toto pravidlo mizí a každá odpověď firmy v rámci této lhůty bude nově zpoplatněna.
Vedle běžné zákaznické podpory zasáhnou nové platby také systémové šablony a automatické notifikace. Podniky budou nově hradit i potvrzení objednávek nebo informace o doručení zásilky, což dosud představovalo základ levné a spolehlivé komunikace mezi e-shopy a nakupujícími.
Kde zůstává výjimka
Ne všechny zprávy budou zpoplatněny plošně. Pokud zákazník kontaktuje firmu jako první, jeho příchozí zpráva zůstává pro podnik bezplatná. Beze změny zůstává také specifický formát komunikace vyvolaný přes reklamu typu Click-to-WhatsApp, kde i po říjnu platí bezplatné 72hodinové okno pro interakci se zájemcem.
Pro zmírnění dopadů zavádí Meta bezplatný měsíční limit 1 000 servisních zpráv na jedno firemní telefonní číslo. To pomůže zejména středním podnikům s nižším objemem zákaznických dotazů. Cena za jednu odeslanou servisní zprávu se bude rovnat ceně běžné transakční zprávy v daném regionu – v rámci EU se pohybuje v řádu jednotek eurocentů za doručenou zprávu.
Podstatné je také rozlišení mezi jednotlivými firemními nástroji. Nový ceník dopadne výhradně na organizace napojené na komplexní WhatsApp Business Platform. Drobných živnostníků, řemeslníků nebo menších lokálních provozoven, kteří pro kontakt se zákazníky používají standardní mobilní aplikaci WhatsApp Business, se říjnové platby vůbec netýkají.
Co to znamená pro zákazníky
I když běžný člověk neuvidí na svém účtu žádnou srážku za odeslanou zprávu, dopady se projeví nepřímo v kvalitě a dostupnosti zákaznického servisu. Firmy vyřizující obrovská kvanta dotazů budou čelit citelnému zvýšení provozních nákladů.
Aby tyto nové výdaje vyrovnaly, mohou začít omezovat bezplatnou podporu přes chat, redukovat automatické notifikace o stavu objednávek nebo přesměrovat část servisu zpět na levnější kanály jako e-mail či telefonní linky. V krajním případě se vícenáklady promítnou přímo do konečných cen zboží a služeb.
Změna je tedy čistě byznysová, ale její ozvěny v zákaznickém servisu pocítí i tuzemský trh. Otázkou zůstává, jak se jednotlivé společnosti s novou realitou vypořádají a zda upřednostní kvalitu komunikace, nebo úsporu nákladů.
Zdroje článku: centrum.cz, idnes.cz, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská