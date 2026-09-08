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Sestry Van Burenovy projely v roce 1916 Ameriku na motorkách. Chtěly dokázat, že ženy zvládnou víc, než jim dovolovali

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Neměly navigaci, asfaltové dálnice ani oblečení, které by okolí považovalo za „vhodné pro dámy“. Měly dvě motocykly Indian, kalhoty, kvůli kterým je cestou zatýkali, a plán ujet přes Spojené státy víc než 8 800 kilometrů.
Sestry Van Burenovy projely v roce 1916 Ameriku na motorkách. Chtěly dokázat, že ženy zvládnou víc, než jim dovolovali

Sestry Van Burenovy projely v roce 1916 Ameriku na motorkách. Chtěly dokázat, že ženy zvládnou víc, než jim dovolovali

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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