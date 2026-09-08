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Potvrzeno - naše střeva a mozek si spolu povídají. Studie poprvé měřila obě strany stejného „rozhovoru“

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Osa střevo–mozek patří k výrazům, které se z vědeckého pojmu dokázaly velmi rychle přestěhovat na obaly probiotik, lifestyle weby i sociální sítě. Z komplikovaného systému pak často vznikne jednoduchý příběh: „správné bakterie vyrábějí látky pro štěstí a pošlou je do mozku“. Skutečná biologie je podstatně méně přímočará.
Potvrzeno - naše střeva a mozek si spolu povídají. Studie poprvé měřila obě strany stejného „rozhovoru“

Potvrzeno - naše střeva a mozek si spolu povídají. Studie poprvé měřila obě strany stejného „rozhovoru“

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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