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Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie Polar

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Motorola svého času měla hodinky se systémem od Googlu, ale následně opustila tento segment. V poslední době jsme se dočkali několika modelů chytrých hodinek se...
Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie Polar

Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie Polar

Zdroj: Motorola
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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