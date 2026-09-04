Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie PolarPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Motorola se vrací k WearOS: Moto Watch Ultra sází na technologie Polar
V dalším novinkovém dílu podcastu Pod Zlatou Lampou se Michal s Přemkem podívali na čtveřici žhavých...
Značka Roborock je známá především robotickými vysavači. Zde patří mezi jedničku na našem trhu a nejen tam....
Už dlouho se spekuluje o příchodu iPhonu s ohebnou konstrukcí a displejem, přičemž se ví, že nepůjde...
Ve zkratce: Roborock představil řadu Saros 20 s modely Flow Complete a Neo, které nabízejí vylepšené...
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