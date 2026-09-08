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Vémola už má pro syna soupeře. Navrhl mu bizarní zápas s MaxGreenem

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Karlos Vémola má radost z toho, že jeho nejstarší syn CJ propadl MMA. V rozhovoru už mu s úsměvem navrhl i prvního soupeře z bizarní scény – MaxGreena.
Vémola už má pro syna soupeře. Navrhl mu bizarní zápas s MaxGreenem

Vémola už má pro syna soupeře. Navrhl mu bizarní zápas s MaxGreenem

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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