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Vykulené jantarové oči a dlouhé chvosty. V pražské zoo žijí staronové poloopice

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Trvalo to deset let, ale pražská zoo se znovu může pochlubit chovem lemurů tmavých. Kontrastně zbarvený pár v těchto dnech zvídavě objevuje ostrov naproti velkým želvám u dolní stanice lanovky. Drobné primáty poznáte je podle vykulených zlatých očí a chlupatých chvostů.
Vykulené jantarové oči a dlouhé chvosty. V pražské zoo žijí staronové poloopice

Vykulené jantarové oči a dlouhé chvosty. V pražské zoo žijí staronové poloopice

Zdroj: Petr Hamerník (Zoo Praha)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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