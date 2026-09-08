Žena z Varšavy chtěla zprovoznit studnu na zahradě. Když řemeslník viděl, co je na dně, odmítl pokračovat a utekl

Pro obyvatele center velkých měst je zahrádka nebo chata jednou z mála příležitostí, jak trávit volný čas v přírodě na čerstvém vzduchu. Není divu, že jakmile se nějaká nabídka na koupi chalupy či zahrady objeví, na realitním trhu se dlouho neohřeje. Štěstí se ale usmálo na jednu ženu z polské metropole. Překvapení, které na svém pozemku ale našla, ji pořádně vyděsilo.
Na dně studny bylo několik hadů
Po vlastním kousku ráje, kde bude možné relaxovat, zatoužila obyvatelka Varšavy, a tak si ho pořídila ve čtvrti Falenica na pravém břehu řeky Visly. Na pozemku se nacházela i stará studna, která však už dlouhé roky nefungovala. Novopečená zahrádkářka se rozhodla, že ji zprovozní. Podle serveru Lelum proto najala řemeslníka, který na pozemek přijel a hodlal se dát do práce.
Aby bylo možné uvažovat o tom, že studna bude opět funkční, musel sestoupit až na dno, aby se detailně obeznámil s tím, v jakém je stavu. V úzkém tubusu byla tma. Řemeslník slezl po žebříku, ale velmi rychle byl zase zpátky. Něco ve studni ho totiž pořádně vyděsilo, až se mu zatajil dech. Vzrušeně na majitelku zahrady křičel, že tam narazil na hady.
Ve skutečnosti šlo o ještěry bez nohou
Žena okamžitě zavolala na tísňovou linku. Na pozemek přijeli hasiči i městští policisté z ekologické hlídky. Maximální opatrnost byla namístě, protože nebylo vůbec jasné, jaká zvířata se ve studni nacházejí. Mohlo se jednat o neškodné hady, stejně jako o jedovaté zmije nebo také exotické exempláře, kterých se někdo snažil zbavit. Strážníci společně s hasiči pomalu čerpali do studny vodu, aby hadi prostě vyplavali.
Hydraulik struchlał, gdy wszedł do udrażnianej studni. Na dnie, u jego stóp wiły się „węże“. Sprawę rozwiązano „sposobem“. Brawo strażacy i strażnicy miejscy!— Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) July 20, 2023
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Pak už jenom čekali, až hladina dosáhne potřebné výšky. „Po chvíli jsme viděli, jak čtyři, pro člověka neškodní, ještěři vyplouvají na hladinu na kouscích polystyrenu. Všechny jsme odchytili. Zvířata byla v dobrém stavu,“ uvedl strážník Jacek Kosela na webu varšavské městské policie. Ukázalo se, že strach má velké oči. Ve studni nebyli hadi, ale slepýši. Jde o ještěrky bez nožiček, které jsou přísně chráněné v Polsku i v Česku. Policisté je následně vypustili do lesa.
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Redakce DámskýDeník