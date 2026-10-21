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Papírovou etiketu ze sklenice může uvolnit nahřátí fénem

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Etiketa se při odlepování trhá? Na vhodné sklenici může pomoci fén. Zbytky papíru a lepidla dočistěte zvlášť a vyhněte se prudkým změnám teploty.
Sklenice levandulového medu s papírovými etiketami a šroubovacími víčky.

Sklenice levandulového medu s papírovými etiketami a šroubovacími víčky.

Zdroj: Véronique PAGNIER / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 19:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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