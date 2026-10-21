Papírovou etiketu ze sklenice může uvolnit nahřátí fénem

Etiketa ze sklenice se trhá a na skle zůstávají bílé ostrůvky papíru. U vhodné skleněné nádoby může pomoci nahřátí fénem. Papír a lepkavý povlak ale odstraňujte ve dvou krocích, jinak můžete sklenici zbytečně zahřívat dál.
Prázdná sklenice od medu by se hodila na koření. Jenže po odtržení růžku etikety máte v ruce kousek velký jako poštovní známka a zbytek dál drží. Než se pustíte do dalšího škrábání nehtem, podívejte se, co na skle vlastně zůstalo: souvislý papír, rozmáčené cáry, nebo už jen průhledná lepkavá vrstva.
Fén nejprve vyzkoušejte na papírové etiketě
Výrobce etiket Avery doporučuje fén především pro sklenice s papírovými nálepkami. Teplo může uvolnit lepidlo a usnadnit sloupnutí. Ve svém postupu uvádí vysoký stupeň ohřevu a přibližně 30 sekund, po nichž se má vyzkoušet, zda etiketa povolila. Současně varuje před použitím na plastových nádobách, které se mohou teplem deformovat.
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Pro domácí pokus volte prázdnou, suchou a nepoškozenou běžnou sklenici bez citlivého dekoru, při pokojové teplotě. Respektujte omezení nádoby i návod svého fénu. Zmíněných 30 sekund není záruka pro libovolné sklo a lepidlo. Proud vzduchu přejíždějte po ploše etikety, nesoustřeďujte ho pořád do jednoho bodu. Pak fén vypněte a zkuste pomalu zvednout okraj. Když papír dál pevně drží, nepřidávejte donekonečna teplo.
Pracujte na suchém místě mimo dřez a nádoby s vodou.
Organizace pro elektrickou bezpečnost ESFI výslovně doporučuje držet fény i jejich kabely mimo vodu a nepoužívané přístroje odpojovat. Než přejdete k mytí sklenice, fén vytáhněte ze zásuvky a odložte mimo mokrou pracovní plochu. Při nahřívání etikety pohybujte proudem vzduchu po její ploše a pracujte mimo dosah vody. Meganbeckett27 / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Kdy přestat nahřívat a přejít k vodě
Při porovnání návodů Avery a
OnlineLabels vychází pro roztrhanou etiketu užitečné rozcestí: dokud máte za co uchopit souvislý papír, lze zkoušet sloupnutí po nahřátí. Zůstaly-li už jen drobné papírové ostrůvky, přejděte po vychladnutí skla k namáčení. A pokud papír zmizel, ale povrch lepí, pokračujte rovnou dočištěním lepidla. Stav etikety vám tak řekne víc než další půlminuta fénování.
OnlineLabels pro sklo popisuje namočení do teplé vody s prostředkem na nádobí. Změklý papír potom stáhněte a zbytky jemně setřete houbičkou. Doba se liší podle etikety a síly lepidla, proto průběžně kontrolujte výsledek. Papírové cáry vyberte a vyhoďte do koše.
Mezi fénem a vodou ale nespěchejte.
WECK ve svých pokynech varuje před prudkými změnami teploty kvůli tepelnému šoku. Pro tento postup z toho plyne jednoduché pravidlo: nahřátou sklenici nechte nejprve přirozeně vychladnout, nechlaďte ji studenou vodou. Stejně tak nezačínejte nahříváním kusu právě vytaženého z lednice. Podrobněji se změnám teplot věnujeme v článku o praskání zavařovacích sklenic.
Proč studené máslo do křehkého těsta raději nastrouhat: Jak fungují parní kapsy a proč postup nesmí do bábovky Na zbylé lepidlo zkuste trochu kuchyňského oleje
Papír je pryč, ale na sklenici zůstala lepkavá mapa. Nejdřív ji zkuste umýt houbičkou s prostředkem na nádobí. Pokud to nestačí,
britský návod Avery nabízí kuchyňský olej: naneste trochu na čistý hadřík, potřete zbytky lepidla, nechte několik minut působit a jemně setřete. Nakonec sklenici umyjte prostředkem na nádobí, důkladně opláchněte a nechte vyschnout.
Olej používejte na vychladlé vnější sklo, až když je fén odpojený a uklizený. Na malé nenápadné ploše nejprve ověřte výsledek. Ani olej není slibem, že povolí každé lepidlo. Pokud zbytek stále drží, další postup vybírejte podle pokynů výrobce nádoby a případného odstraňovače etiket.
Po odstranění etikety i lepidla sklenici umyjte prostředkem na nádobí, opláchněte a nechte vyschnout. amandabhslater / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Jestli po umytí povrch nelepí, ale sklenice vypadá mléčně, řešíte jiný problém. Pomůže rozlišení v článku o
matných sklenicích z myčky. Pro další použití na koření potřebujete umytou a suchou nádobu; vhodnost sklenice a víčka pro zavařování posuzujte zvlášť podle jejich určení.
Při rešerši, porovnání postupů a přípravě prvního návrhu textu byla použita AI. Nejde o praktický test redakce. Fotografie jsou ilustrační. Původní názvy použitých snímků jsou „Miel de lavande Label Rouge“, „Blue hairdryer“ a „Jam Jars“; první dva byly zmenšeny bez ořezu, třetí je bez úprav.