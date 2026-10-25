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Tajemství čistého sprchového koutu: Proč drhnutí octem zničí sklo a chlor plíseň pouze zamaskuje

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Bílé mapy a matný závoj na skleněných stěnách sprchového koutu trápí téměř každou domácnost. Mnoho lidí ve snaze o dokonalý lesk sáhne po agresivním octu, tekutém čisticím písku nebo hrubé drátěnce. Místo průzračného skla však napáchají nevratné škody. Hrubé částice a silné kyseliny sedřou ochranný…
Prostorný sprchový kout se skleněnou zástěnou a bílými obklady

Prostorný sprchový kout se skleněnou zástěnou a bílými obklady

Zdroj: Government of the United States Virgin Islands / Wikimedia Public domain
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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