Nárazník NATO u Černého moře míří ke Koreji. Rumunsko může koupit až 300 tanků K2, Abramsů objednalo 54

Rumunsko leží na jihovýchodním okraji Severoatlantické aliance a funguje jako nárazníkový prostor mezi ní a Ruskem. Přímou hranici s Ruskou federací nemá. Jeho námořnictvo ale operuje na relativně dlouhém pobřeží Černého moře a na severovýchodě země sousedí s Moldavskem, kde jsou na části území rozmístěni ruští vojáci bez souhlasu moldavské vlády. Země s takovou polohou by potřebovala silné pozemní vojsko, a právě u tanků je na tom rumunská armáda špatně.
Nejpočetnější rumunský tank vznikl, když Moskva odmítla licenci
Páteří rumunského tankového vojska je podle přehledu výzbroje na Wikipedii typ TR-85M1 Bizonul, doplňují ho původně sovětské T-55. Oba typy jsou beznadějně zastaralé. TR-85M1 si Rumuni postavili sami poté, co od Sovětského svazu nedostali licenci, a později ho modernizovali.
Modernizace na jeho slabinách mnoho nezměnila. Tank má slabé pancéřování a kanon ráže 100 mm, který je dnes naprosto nedostatečný. Rumunsko proto musí tankové vojsko obnovit co nejdřív a zvažovalo dokonce i nákup starších amerických Abramsů. Když armáda přemýšlí o vyřazených strojích z cizích skladů, má současná technika daleko za sebou.
Rozhoduje rychlost: dodat včas teď umějí jen korejské továrny
Rumunsko si u Američanů už objednalo 54 tanků M1A2 Abrams SEPv3. Podle serveru ArmyRecognition ale Abrams hlavním tankem rumunské armády nejspíš nebude a zůstane v menšině. Tu roli má převzít jihokorejský K2 Black Panther, kterého by mohlo být až 300 kusů. Korejských tanků by tak bylo víc než pětkrát tolik co amerických.
Důvodem je čas. Rumunsko stejně jako Polsko potřebuje dodávky co nejrychleji a ty je v tuhle chvíli schopen zajistit jen jihokorejský průmysl. Bukurešť se tak vydává cestou, kterou už prošla Varšava.
Hotovou věc z toho dělat nelze. Zdroj mluví o tom, že by K2 hlavním tankem „nejspíše“ mohl být a že se jednat „mohlo“ až o 300 kusů. Podepsaná smlouva na korejské tanky v podkladech zmíněná není, na rozdíl od objednávky Abramsů.
Black Panther se obejde bez nabíječe a počítá s horským terénem
K2 Black Panther patří k nejmodernějším hlavním bojovým tankům na světě. Jižní Korea ho vyvinula pro případ střetu se severokorejskou armádou. Podle MilitaryWatchMagazine nese kanon ráže 120 mm s hlavní o délce 55 ráží, tedy podobnou zbraň, jakou používá většina západních tanků. Proti stomilimetrovému kanonu TR-85M1 je to skok o celou generaci.
Oproti západním konkurentům má K2 automatické nabíjení, takže v posádce nepotřebuje nabíječe. Výrobce ho navíc určil do hornatého terénu a stroj nabízí dobrou mobilitu.
Kdo pojede do boje vedle nových rumunských tanků?
Tanky na bojišti samy nestačí a potřebují doprovod, například bojových vozidel pěchoty. Rumunsko si v této oblasti pořizuje kolová vozidla Piranha V. Ve výzbroji mu ale dál zůstává značný počet pásových MLI-84, což jsou jen upravená vozidla BMP-1. Vedle moderního tanku tak může jet obrněnec postavený na stejně starém základu jako stroje, které mají nové tanky nahradit.
U dělostřelectva Rumuni znovu sáhli po korejském výrobku. Armáda sází na samohybnou houfnici K9 Thunder z Jižní Koreje.