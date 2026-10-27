Japonsko vyděsila jediná severokorejská raketa. Odpovědí je střela SM-3 Block IIA na cíle s doletem až 2 500 km

Aegis se nespoléhá na jedinou zbraň. Systém používá několik typů interceptorů, tedy střel určených k sestřelování jiných raket, a zachytí s nimi mimo jiné balistické rakety krátkého a středního doletu. Jedním z interceptorů je řada SM-3, která se od zavedení dál vyvíjí. Po verzích IA a IB mají dnes Američané k dispozici Block IIA, nejmodernější provedení, které by bez japonské účasti nevzniklo.
Proč se Japonsko po roce 1998 pustilo do vývoje s Američany?
Rozhodující byl rok 1998, kdy nad japonským územím přeletěla severokorejská balistická raketa Taepodong-1. Podle databáze MissileThreat si tehdy Japonci uvědomili, jak jsou zranitelní, a přidali se k americkému programu. Potřebovali interceptor, který si poradí s hrozbami ve výzbroji Severní Koreje. Do stejného zadání rovnou zahrnuli i Čínu a Rusko.
Spouštěčem tedy byla jedna severokorejská raketa a japonské zadání od začátku počítalo se třemi soupeři. Výsledkem spolupráce je střela SM-3 Block IIA, kterou dnes používají Spojené státy.
Ze 700 na 2 500 kilometrů: co nové verzi přidalo dolet
Starší verze IA a IB měly zasahovat rakety s doletem 700 kilometrů. Block IIA si podle serveru ArmyRecognition poradí s raketami až do 2 500 kilometrů, tedy s víc než třiapůlkrát delším doletem. Tak velký posun v rámci jedné řady střel je hlavní důvod, proč se o IIA mluví jako o „game-changeru“. Čísla o úspěšnosti zásahů při testech k tomu zveřejněné údaje nepřinášejí.
Skok obstarávají výkonnější raketové motory a vylepšená kinetická hlavice. Střela už se vyrábí sériově a podle ArmyRecognition to protiraketovou obranu západních zemí výrazně posílí.
Kolik kusů ročně z výrobních linek sjede, se ale neuvádí, a bez toho počtu nejde zjistit, jak velké posílení to doopravdy bude.
Přes šest a půl metru dlouhá střela ničí cíl holým nárazem
SM-3 váží podle Wikipedie 1,5 tuny a měří 6,55 metru. Je třístupňová a každý stupeň má svou fázi letu. Nejdřív první stupeň vynese střelu z odpalovacího zařízení. Druhý ji pak dostane do velké výšky a přiblíží k cíli. Třetí stupeň ji dopraví až k samotnému cíli.
Cíl zničí kinetický úder, tedy přímý zásah. Na konci letu střelu navádí speciální infračervený vyhledávač, který u verze Block IIA prošel vylepšením. Díky tomu střela lépe manévruje a účinněji ničí cíle, které samy mění dráhu.
Pozemní verze v Rumunsku a lov družic na nízké oběžné dráze
Nejčastěji startují střely SM-3 z vertikálního odpalovacího systému Mark 41 VLS na lodích se systémem Aegis. Používá je ale i Aegis Ashore, pozemní varianta vyvinutá pro obranu pobřeží. Jedna taková stanice stojí v Rumunsku, odkud může Evropu chránit před raketami z Ruska i Íránu.
Kromě raket dokáže SM-3 zlikvidovat také satelity na nízké oběžné dráze.