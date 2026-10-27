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Do Ulice míří Barbara Lukešová. Na obrazovkách ztvární elegantní Tatianu

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Herečka Barbara Lukešová se stane novou posilou seriálu Ulice. Na televizních obrazovkách ztvární elegantní a cílevědomou Tatianu, matku mladého lékaře.
Barbara Lukešová, Ulice

Barbara Lukešová, Ulice

Zdroj: FOTO:DIstr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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