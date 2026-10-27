Do Ulice míří Barbara Lukešová. Na obrazovkách ztvární elegantní Tatianu

Barbara Lukešová, Ulice, FOTO: DIstr. TV Nova Barbara Lukešová, Ulice, FOTO: DIstr. TV Nova Barbara Lukešová, Ulice, FOTO: DIstr. TV Nova Barbara Lukešová, Ulice, FOTO: DIstr. TV Nova Barbara Lukešová, Ulice, FOTO: DIstr. TV Nova
Herečka Barbara Lukešová rozšiřuje hereckou sestavu seriálu Ulice. Na televizních obrazovkách se začátkem roku 2027 představí v roli elegantní a cílevědomé Tatiany, matky mladého lékaře. Její nová postava navíc nese stejné křestní jméno, jaké měla hereččina skutečná maminka. Pro TV Nova promluvila o natáčení s mladšími kolegy i o výchově vlastních dospělých synů. Jméno postavy jako nečekaná náhoda
Barbara Lukešová si v seriálu zahraje sebevědomou ženu, která se umí pohybovat ve společnosti a ví, jak dosáhnout svého. Tatiana žije s manželem v komfortu a stará se o chod několika nemovitostí. Z minulosti ale ví, jaké to je mít nedostatek peněz, proto uvažuje velmi ekonomicky a má silnou pracovní morálku. Lidé beroucí finanční pohodlí jako samozřejmost ji naopak rozčilují.
Nová role herečku zaujala mimo jiné i kvůli zajímavé osobní paralele. „Když jsem se to dozvěděla, říkala jsem si, že to není možný. Moje maminka se tak jmenovala. A když mi popsali charakteristiku, věděla jsem, že mě to bude bavit,“ uvedla pro TV Nova.
Postavu nevnímá jako jednostrannou. „Je to ambivalentní postava, což mě baví. Jsem vždycky ráda, když někdo napíše takovou postavu, protože nikdo nejsme černobílý. Je bystrá, inteligentní a má velké životní zkušenosti,“ popsala svou novou úlohu.
Skutečný i seriálový syn studovali medicínu
Zásadní součástí Tatianina života je její dospělý syn Matouš, kterého odjakživa podporovala a cítí hrdost nad jeho lékařským diplomem. Přestože je Matouš dospělý, matka má stále přesnou představu o tom, co je pro něj nejlepší.
„Uvědomuje si, že občas ve svém chování vůči synovi přestřelí. A protože já taková vůbec nejsem, je pro mě zábavné se do téhle ženy vlamovat a zkoušet pochopit její jednání. Není to povrchní ženská, může tak působit, ale má životní tajemství a bohatství a díky tomu se někdy chová, jak se chová,“ vysvětlila herečka v rozhovoru pro televizi.
Sama má s dospělými dětmi bohaté zkušenosti. Starší syn Šimon vystudoval filmovou režii a mladší Jan se věnuje právě studiu medicíny. K dětem ale na rozdíl od své postavy přistupuje jinak. „Svým synům do života absolutně nemluvím. Ale pochopitelně mám o ně pořád obavy a starost, i když se strašně snažím to nemít. Už jsem se naučila je neotravovat, i když někdy obavy přicházejí,“ přiznala s tím, že se strachuje hlavně ve chvílích, kdy o synech dlouho neslyší.
Zkoušení s Radúzem Máchou
Před kamerou se Barbara Lukešová nejčastěji potkává se svým seriálovým synem Radúzem Máchou a Kateřinou Ujfaluši, která hraje Žofku.
Dřívější pracovní zkušenost s nimi neměla. „S Katkou ani s Radúzem jsme spolu nikdy předtím nepracovali. Jsou to neskutečně milí mladí lidé. Radúz je velmi otevřený člověk, nepovýšený. Nečiší z něj ego, jak to u některých hereckých kolegů-mužů bývá. Je to slušný kluk a gentleman. Je hřejivé s ním zkoušet a točit. Je laskavý a není to póza,“ zhodnotila novou spolupráci na place. První díly s její účastí odvysílá televize začátkem roku 2027.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).