Ukrajina vyrábí děla tempem, na které mnoho západních zbrojovek nemá. Houfnic Bohdana zvládne až 20 za měsíc

V Evropě i mimo ni chybí dělostřelecká munice i samotná děla. Západní zbrojovky mají po desetiletích útlumu malé kapacity a jejich vedení často nechce vložit miliardy do nových linek, když nikdo nezaručí, že se investice dlouhodobě vrátí. Ukrajinská samohybná houfnice 2S22 Bohdana, konkrétně její verze 2.0, je příklad opačného přístupu: výroba se rozjela pod tlakem války a z velké části za cizí peníze.
Co probralo projekt, který se od roku 2018 jen zkoušel
První prototyp Bohdany se veřejnosti ukázal v roce 2018. Podle Wikipedie tehdy zbraň ještě nebyla hotová a čekalo ji několik let zkoušek. Zrychlily se teprve ve chvíli, kdy na Ukrajině začala houstnout bezpečnostní situace, a spolu s nimi se rozjela i výroba.
Server MilIn dnes uvádí, že ukrajinský průmysl zvládne až 20 houfnic měsíčně. Takové tempo mnoho západních zbrojovek neudrží. Číslo ovšem popisuje kapacitu továren a dostupné zprávy k němu neuvádějí, kolik děl už skutečně odjelo k jednotkám ani jak dlouho se tempo drží.
Ukrajina přitom houfnici během výroby dál upravuje. Změnila nakládací systém a zkoušela ji i na různých podvozcích.
Dánsko zaplatilo 18 kusů, na dodání stačilo necelého půl roku
Na rychlosti mají podíl spojenci, kteří výrobu a pravděpodobně i rozjezd sériové produkce spolufinancovali. Server Defence-Ua popisuje zakázku, při níž Dánsko uhradilo 18 houfnic pro ukrajinskou armádu. Od objednávky po předání uplynulo necelých šest měsíců.
Mezi dostupnými údaji je dánská objednávka jediná, která popisuje skutečně předané kusy, a proto je spolehlivějším měřítkem výkonu ukrajinských továren než samotná měsíční kapacita.
Co má ukrajinské dělo společného s francouzským CAESARem a Tatrou
Koncepcí se Bohdana hodně podobá francouzskému systému CAESAR, který si objednala i česká armáda. Ukrajinská houfnice je postavená na podvozku nákladního automobilu, který jí dnes často dodává česká Tatra.
Ráže 155 milimetrů a hlaveň dlouhá 52 ráží odpovídají současnému západnímu standardu. Pro Ukrajinu z toho plyne praktická výhoda, protože Bohdana střílí běžnou západní municí. Se standardním střelivem dostřelí na 42 kilometrů, se speciálním může být dosah ještě delší.
Na čem stojí slib nižší ceny, který může přilákat cizí armády
Zvládnutá sériová výroba moderní houfnice západního typu může ukrajinskému zbrojnímu průmyslu v budoucnu otevřít cestu k zahraničním zákazníkům. Cena má být údajně nižší než u srovnatelných západních zbraní, k čemuž mohou přispívat i nižší mzdy na Ukrajině. Konkrétní částku ani srovnání s určitým dělem ovšem dostupné zprávy neuvádějí, takže tvrzení o nižší ceně zatím nejde ověřit.
Silnějším argumentem pro zahraniční armády je bojové nasazení ve velkém měřítku. Ukrajinští dělostřelci z Bohadany podle zveřejněných záběrů ostřelují ruské sklady zbraní, pozice pěchoty i minometné osádky.