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Oblíbený řetězec stahuje z prodeje dětské šperky. Obsahují nebezpečné olovo, doma je mohou mít tisíce lidí

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Obchodní řetězec TEDi upozornil na závadné dětské šperky, které se prodávaly déle než dva roky. Laboratorní testy v nich odhalily zvýšené množství olova, které může poškodit zdraví. Zákazníci by měli výrobky okamžitě přestat používat a vrátit je do prodejny.
Oblíbený řetězec stahuje z prodeje dětské šperky. Obsahují nebezpečné olovo, doma je mohou mít tisíce lidí

Oblíbený řetězec stahuje z prodeje dětské šperky. Obsahují nebezpečné olovo, doma je mohou mít tisíce lidí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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