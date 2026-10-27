Oblíbený řetězec stahuje z prodeje dětské šperky. Obsahují nebezpečné olovo, doma je mohou mít tisíce lidí

Obchodní řetězec TEDi přistoupil ke stažení dvou druhů dětských šperkových sad, které byly dostupné v jeho prodejnách od července 2024. Důvodem jsou výsledky laboratorních rozborů, které prokázaly zvýšený obsah olova v pájeném spoji jednoho z prstenů. Nebezpečná látka se tak nachází v části výrobku, která přichází při běžném nošení do kontaktu s pokožkou. Závadné zboží se prodávalo v růžové a žluté variantě, přičemž každé balení obsahovalo tři kusy bižuterie. Prodej skončil 21. října 2026 a společnost doporučuje, aby zákazníci sady dále nepoužívali. Upozornění se týká také výrobků zakoupených v minulých letech, které mohou mít děti stále doma.
Závadné výrobky se prodávaly déle než dva roky
Stažení se týká šperkových sad s produktovými kódy 780770017610000000200 a 823540017610000000200. Právě podle těchto čísel mohou zákazníci ověřit, zda vlastní některý z dotčených výrobků. Sady byly v nabídce od 19. července 2024 do 21. října 2026, tedy přibližně 27 měsíců. Vzhledem k dlouhé době prodeje je vhodné zkontrolovat i starší dětské šperky, které už nemusí být uloženy v původním obalu. Zjištěná závada se konkrétně týká pájeného spoje prstenu, nikoli prokazatelně všech částí sady. Řetězec přesto doporučuje přestat používat celé balení, protože jde o výrobek určený dětem.
Olovo představuje riziko především pro malé děti
Olovo patří mezi toxické těžké kovy, jejichž působení na lidský organismus může mít závažné zdravotní následky. Zvlášť citlivé jsou děti, protože se jejich nervová soustava stále vyvíjí. Při dlouhodobém nebo opakovaném vystavení olovu mohou vznikat poruchy pozornosti, učení a další problémy související s vývojem mozku. U dětské bižuterie je rizikové především vkládání šperků do úst, jejich okusování nebo případné spolknutí drobných součástí. Samotné nošení závadného prstenu však automaticky neznamená, že dítě utrpělo zdravotní újmu, protože záleží na skutečné míře vystavení nebezpečné látce. Přesná naměřená koncentrace olova v dotčených sadách nebyla ve zveřejněném upozornění uvedena.
Evropská unie přitom obsah olova ve špercích dlouhodobě omezuje. Podle evropských pravidel nesmí koncentrace tohoto kovu v jednotlivých částech běžné bižuterie dosáhnout 0,05 procenta hmotnosti, s určitými stanovenými výjimkami. Omezení se vztahuje nejen na dětské výrobky, ale také na šperky určené dospělým. Pravidla zahrnují například prsteny, náramky, náhrdelníky nebo některé vlasové doplňky. Jejich cílem je omezit vystavení obyvatel toxickým látkám, které mohou do organismu pronikat zejména při kontaktu výrobků s ústy. Zvláštní důraz je kladen na ochranu malých dětí, u nichž mohou být následky vystavení olovu závažnější než u dospělých.
Zákazníci mohou získat peníze zpět
Lidé, kteří si některou ze závadných sad pořídili, ji mohou přinést do kterékoliv prodejny TEDi. Podle informací o českém stažení nabízí řetězec vrácení původní prodejní ceny ve výši 55 korun nebo výměnu za jiný výrobek. Zákazníci tak nemusejí navštěvovat přímo obchod, ve kterém šperky zakoupili. Před cestou do prodejny je vhodné porovnat produktový kód, aby nedošlo k záměně s jinou podobně vypadající bižuterií. Zveřejněné informace neupřesňují, zda je při vracení nutné předložit účtenku, proto je případně vhodné tuto podmínku ověřit u prodejce. Pokud dítě některou část šperku spolklo, měli by rodiče kontaktovat lékaře a nečekat na případné příznaky.
Zdroje: tedi.com, prodejebfr.bund.de