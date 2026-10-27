Lidé v Česku hází do koše palivo, které vydrží hořet déle než dřevo. Stačí slisovat staré noviny a piliny

Kupka přečtených novin v předsíni, krabice od zásilek a pytel pilin z dílny. Většina domácností se takových věcí zbaví, jakmile začnou překážet. Kdo ale topí v kamnech, může z nich vyrobit palivo, které v jednom plzeňském pokusu vydrželo hořet déle než kus smrkového dřeva. Má to ovšem háček.
Briketa z kartonu hořela přes čtyřicet minut
Jak dlouho taková briketa opravdu vydrží, si v roce 2011 vyzkoušel Aleš Křivánek v práci pro Olympiádu techniky, kterou pořádá Západočeská univerzita v Plzni. Jeho projekt měl ukázat, že brikety ze starého papíru dokážou vyrobit i děti na druhém stupni základní školy. Kromě návodu a domácího lisu k němu patřily i zkoušky v kamnech, při kterých se měřila doba hoření a složení kouře.
Z měření vyšlo toto:
nejlépe dopadla briketa z kartonu s přimíchanými pilinami, která hořela zhruba 42 minut; briketa ze samotného kartonu vydržela o několik minut méně; z briket dohořela nejrychleji ta z obyčejného papíru; smrkové dřevo o podobné hmotnosti hořelo podle měření nejkratší dobu ze všech vzorků. Přečtěte si také: Tahle 1 věc v předsíni spotřebuje za rok víc proudu než pračka. Většina Čechů o ní vůbec neví
Kartonová briketa s pilinami měla v pokusu také nejvyšší účinnost ze všech briket. Jde o výsledek jednoho školního měření, takže ho berte jako orientační. Tvrzení o delším hoření než u dřeva ale podporuje.
Proč slisovaný papír vydrží tak dlouho
Celé kouzlo spočívá v hustotě. Hutná a pevná briketa se v ohni rozpadá pomalu, a proto vydrží hořet dlouho. Studie České zemědělské univerzity v Praze z roku 2015 potvrdila, že brikety ze sběrového papíru a lepenky bývají hutnější a odolnější než brikety z dřevního odpadu.
Piliny se v plzeňském pokusu osvědčily i mimo samotnou dobu hoření. Dřevní vlákna slisovanou hmotu zpevňují a kouř z kartonové brikety s pilinami obsahoval ze všech vzorků nejméně oxidu siřičitého. Oxidu uhelnatého a oxidů dusíku z ní ovšem uniklo o něco víc než z brikety ze samotného kartonu.
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Delší hoření ještě neznamená víc tepla. Pražský výzkum ukázal, že papírové brikety mají nižší spalné teplo než dřevní a zůstává po nich mnohonásobně víc popela. Ze zkoušených druhů papíru dávaly nejméně popela neprodané noviny, zatímco u neprodaných časopisů ho bylo nejvíc.
Papírové brikety hoří déle, po spálení ale zůstává v kamnech mnohem víc popela než po dřevu. Ilustrační foto. Zdroj: Skylar Kang / Pexels.
Lesklé časopisy a pestré reklamní letáky jsou potištěné barvami, které v kamnech mohou do kouře pustit těžké kovy. V Plzni dopadla nejhůř briketa z kancelářského papíru s lepidly a barvami, protože její kouř obsahoval z briket nejvíc oxidu uhelnatého.
Do briket proto patří hlavně noviny, kartony a nelesklý papír. Krabice od mléka nebo džusu, ve kterých je kromě papíru i fólie, nechte stranou.
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Postup má čtyři kroky:
Papír roztrhejte na malé kousky, zalijte ho vodou a nechte ho nasáknout, nejlépe celých 24 hodin. Z dobře nasáklého papíru se brikety lisují snáz a lépe drží tvar. Nasáklý papír rozdrťte na kaši, nejrychleji to jde vrtačkou s míchacím nástavcem. Pak vsypte piliny nebo jemné hobliny. Hmotnostně by jich mělo být kolem čtvrtiny a nejvýš 30 procent. Pevnost briket ještě zvýší malá dávka přírodního pojiva, například škrobu. Kaši nandejte do lisu a stlačujte ji, dokud z ní kape voda. Hotový lis se dá koupit, mnoho kutilů si ho ale sestaví z trubek. V plzeňském projektu na stlačení posloužil automobilový zvedák, aby lisování zvládli i školáci. Čerstvě vylisovaná briketa se snadno rozlomí, proto ji z lisu vyndávejte opatrně. Nechte ji ležet tak, aby k ní ze všech stran mohl vzduch. K topení bývá připravená nejdřív za týden, v sychravém počasí to trvá i několik týdnů. Poslední slovo mají kamna
Než první briketu přiložíte, nahlédněte do návodu ke kamnům. Zákon o ochraně ovzduší v § 17 odst. 1 písm. c) ukládá pálit jen taková paliva, která splňují požadavky na kvalitu a která pro daný zdroj určil jeho výrobce. Ekologická organizace Arnika v letáku vydaném s podporou Ministerstva životního prostředí navíc připomíná, že odpad do domácích kamen nepatří.
Autor plzeňského projektu vidí papírové brikety spíš jako přídavek k běžnému palivu, protože jejich výroba zabere hodně práce. Pražská studie zase doporučuje dát přednost recyklaci papíru. Spalování v briketách podle ní dává smysl hlavně tam, kde recyklace možná není.
Zdroje: https://rae.agriculturejournals.cz/pdfs/rae/2015/02/02.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-si-vyrobit-domaci-brikety-ktere-budou-horet-dele-nez-drevo-33856.html, https://arnika.org/download/2171_2a55b82a4fd7fc057ec572ae30fb23a1, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201, https://mt.ujep.cz/artkey/mft-201302-0001_properties-of-briquettes-from-paper-waste.php, https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/16901/4/Krivanek.pdf
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