Za první republiky trůnila v každém obýváku. Teď ji sběratelé vykupují za 14 000 Kč minimálně

Mluvíme o broušené skleněné váze ve stylu Art Deco, která se ve 20. a 30. letech stala symbolem československé elegance. A možná ji máte dodnes na chalupě, v pytli na půdě nebo zabalenou v novinách po prababičce.
Když Československo dobývalo svět sklem
Za první republiky patřilo naše sklářství k absolutní světové špičce. Z hutí a rafinérií v Novém Boru, Kamenickém Šenově, Železném Brodě, Poděbradech nebo Karlových Varech se vozilo sklo do celého světa, od Paříže po New York. Mistři brusiči dokázali řemeslo propojit s tehdy nejmodernějším směrem, Art Deco, a z užitkového předmětu udělali umění. Vyznačovalo se odvážnými geometrickými vzory, hlubokým řezem a hrou světla na fasetách. Jména jako Karl Palda nebo Moser dodnes zní sběratelům jako hudba.
Tehdy taková váza bývala svatebním nebo výročním darem, který se dědil. Právě proto se jich tolik dochovalo. Barvy sahaly od čirého křišťálu přes teplý topas a ambru až po jemný rosalín, který v odpoledním světle zářil jako zapadající slunce.
Jak poznat poklad od běžného kousku
Tady přichází ta detektivní část. Ne každá váza je zlatý důl, ale některé opravdu jsou. Rozhoduje náročnost techniky, autorství a stav. Běžné čiré či fasetované kusy mají velkou citovou hodnotu, vzácné autorské vynikají složitým vrstvením barevných lazur, geometrickým stříkaným dekorem nebo luxusní oroplastikou, tedy zlaceným reliéfním vlysem. Otočte vázu dnem ke světlu, hledejte značení, zkontrolujte hrdlo a okraje. Jediný drobný oťuk dokáže cenu srazit výrazně dolů.
Kolik to dnes stojí a kam s tím
Realita je střízlivější než titulky, ale pořád lákavá. Běžné sériové vázy z 30. let se na aukčních portálech prodávají zhruba za 300 až 1 500 Kč. Špičkové autorské kusy od Karla Paldy nebo značky Moser v perfektním stavu však dosahují 5 000 až 15 000 Kč i více; mimořádné unikáty mohou na specializovaných aukcích vyšplhat výš. Z obyčejné věci z police tak může být pořádné překvapení.
Máte-li kousek s netradiční geometrií, kombinací černé a čiré barvy nebo značkou na spodní straně, oslovte odborný antikvariát nebo aukční síň. A i kdyby vaše váza měla hodnotu jen pár stovek, zůstává kusem české tradice a vzpomínkou na babiččin obývák, kterou žádná aukce nevyčíslí. Podívejte se do vitrín na chalupě i na půdu. Možná tam na vás čeká kousek první republiky. Jaká vzpomínka se u vás doma pojí s tou nejkrásnější vázou?
Zdroje článku: Státní muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou - Úvod, Moser - Galerie umění, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová