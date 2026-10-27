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Za první republiky trůnila v každém obýváku. Teď ji sběratelé vykupují za 14 000 Kč minimálně

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Kdo by si nepamatoval ten výjev: nedělní odpoledne u babičky, vonící koláč, tikající kuchyňské hodiny a v prosklené vitríně něco, co se třpytilo ve slunci jako ledová krasavice. Na dotek studené, těžké, s hranami ostrými jako diamant. Děti k ní nesměly, dospělí ji oprašovali s posvátnou úctou.
Za první republiky trůnila v každém obýváku. Teď ji sběratelé vykupují za 14 000 Kč minimálně

Za první republiky trůnila v každém obýváku. Teď ji sběratelé vykupují za 14 000 Kč minimálně

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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