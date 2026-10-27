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Šílená konstrukce starých škodovek spolehlivě mrazila posádku. Vlažný vzduch foukal až po hodině

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Když rtuť teploměru klesla pod minus patnáct, začínal na socialistických sídlištích každodenní boj o přežití techniky. Řidiči nosili těžké akumulátory do tepla bytů, polévali motory horkou vodou z rychlovarných konvic a přední masky chladičů pečlivě zakrývali koženkovými dečkami.
Dobový automobil jedoucí po zasněžené silnici mezi závějemi

Dobový automobil jedoucí po zasněžené silnici mezi závějemi

Zdroj: Max schwalbe / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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