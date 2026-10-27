Připálenou troubu zachrání drobná mince z peněženky. Před ní nasaďte kostku zmraženého saponátu na nádobí

Výrobci mřížky a lamely uvnitř trouby často natírají speciální barvou, na které skvrny tolik nedrží. Připálené zbytky jídla se na ní přesto usazují a dostat je dolů dá práci. Drátěnka do hry nepřichází. Americký web RealSimple upozorňuje, že by povrch poškrábala a strhla by i ochrannou barvu. Na tenhle typ špíny je potřeba něco jemnějšího.
Saponát na nádobí nejdřív putuje do mrazáku, pak do houbičky
Celý postup stojí na obyčejném saponátu na nádobí. Než se s ním pustíte do trouby, musíte ho zmrazit, ideálně do tvaru kostky.
Do houbičky na nádobí pak vyříznete malý otvor, zmrzlou kostku do něj zasunete a začnete drhnout. Jak saponát postupně taje, rozpouští připálenou mastnotu i další skvrny. Podle návodu tak nemusíte sahat po kartáči ani vynakládat velkou sílu.
Návod neuvádí, jak dlouho má saponát v mrazáku zůstat ani kolik ho na jednu troubu spotřebujete. Kdo ho chce zkusit, musí počítat s tím, že si kostku připraví den předem a množství odhadne sám.
Na co se hodí hrana mince, když kostka nestačí
I po drhnutí zmrzlým saponátem mohou na stěnách trouby zůstat odolné skvrny. Na ně stačí obyčejná mince. Její hranou se usazená špína seškrábe a trouba se podle autorů postupu nepoškodí. Dolů má jít připálená mastnota i připečené zbytky jídla.
Návod nerozlišuje, jestli tohle platí i pro mřížky a lamely s ochrannou barvou, kvůli kterým se nedoporučuje drátěnka. Neříká ani, jak velkou minci použít. U postupu, který slibuje šetrnost k povrchu, je tahle nejasnost nejslabším místem.
Mřížku z trouby čistěte ve vaně a houbičku nařízněte do kostek
Mřížka bývá podle australského webu BHG nejotravnější částí celého úklidu. Do menšího dřezu se kvůli své velikosti jen těžko vejde a voda při mytí stříká všude kolem. BHG proto radí přesunout čištění do koupelny, do vany nebo do sprchy. Připálenou špínu z mřížky setřete stejnou kostkou zmraženého saponátu a celou mřížku nakonec opláchnete vodou.
Kdo se kostky drží nerad a raději pracuje s houbičkou, může si ji upravit. Stačí nařezat její povrch do mřížky drobných kostek. Dráty pak zapadnou do zářezů, houbička obemkne víc stran najednou a dostane se i do těsných míst mezi příčkami.
Místo zmraženého saponátu lze na mřížku podobným způsobem použít také tabletu do myčky.