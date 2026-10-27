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11letá dívka šetřila kapesné a peníze k narozeninám. Starý karavan si vlastnoručně přestavěla k obrazu svému. Žije si jako milionářka

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Dennívýzva
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V době pandemie se plány většiny lidí musely přizpůsobit aktuální situaci. S takovým omezením si tato mladá dívka poradila po svém a během prázdnin přestavěla karavan. Internet je plný dobrodružných příběhů a inspirace na netradiční [...]...
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Thomas's Pics / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:14

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