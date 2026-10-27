11letá dívka šetřila kapesné a peníze k narozeninám. Starý karavan si vlastnoručně přestavěla k obrazu svému. Žije si jako milionářka

11letá dívka šetřila kapesné a peníze k narozeninám. Starý karavan si vlastnoručně přestavěla k obrazu svému. Žije si jako milionářkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Thomas's Pics / Creative Commons / Attribution 2.0
Článek byl publikován 27.10.2026 12:14
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