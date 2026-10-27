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Přímotop v zásuvce: Kolik stojí hodina, večer a celý měsíc? Přesnou částku prozradí přehledná tabulka

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Přímotop v zásuvce je nejrychlejší a nejpohodlnější varianta, jak si doma přitopit. Kolik stojí hodina provozu přímotopu podle výkonu? Podívejte se do tabulky, která vám účet…
Přímotop v zásuvce. Kolik stojí hodina, večer a celý měsíc- Přesnou částku prozradí přehledná tabulka

Přímotop v zásuvce. Kolik stojí hodina, večer a celý měsíc- Přesnou částku prozradí přehledná tabulka

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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