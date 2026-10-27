Přímotop v zásuvce: Kolik stojí hodina, večer a celý měsíc? Přesnou částku prozradí přehledná tabulka

Přímotop v zásuvce je nejrychlejší a nejpohodlnější varianta, jak si doma přitopit. Kolik stojí hodina provozu přímotopu podle výkonu? Podívejte se do tabulky, která vám účet za elektřinu spočítá jasně.
Přímotop – (ne)postradatelný pomocník do chladných dnů
Když se venku ochladí a vy si chcete doma dopřát příjemný pocit pohody, stačí zapnout přímotop a ve chvíli je v místnosti o poznání příjemněji. Jenže kolik korun takové přetápění skutečně stojí? Hodina provozu přímotopu nemusí vypadat draze, ale když si přímotop zapnete každý den, částka se za měsíc vyšplhá na stovky až tisíce korun. Podívejte se na přehlednou tabulku, která vám jasně ukáže, kolik si za teplo získané z přímotopu zaplatíte podle příkonu topidla.
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Kolik stojí provoz přímotopu za hodinu?
Při výpočtu ceny provozu přímotopu je rozhodující příkon spotřebiče a cena elektřiny. Pro modelový příklad budeme počítat s cenou 6 Kč za 1 kWh. Skutečná cena se ve vaší domácnosti může lišit podle smlouvy a tarifu.
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Chytrá tabulka: Kolik zaplatíte za vytápění přímotopem?
|Příkon topidla
|1 hodina
|5 hodin denně
|30 dní
|750 W
|4,50 Kč
|22,50 Kč
|675 Kč
|1 000 W
|6 Kč
|30 Kč
|900 Kč
|1 500 W
|9 Kč
|45 Kč
|1 350 Kč
|2 000 W
|12 Kč
|60 Kč
|1 800 Kč
Pro výpočet jsme použili předpokládaný provoz na plný výkon po uvedenou dobu. Jedná se pouze o orientační částky bez případných dalších poplatků. Termostat může skutečnou spotřebu výrazně snížit.
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Největší rozdíl poznáte až na konci měsíce
Mít v pokoji příjemné teplo znamená pouštět přímotop každý večer na několik hodin. Průměrná česká domácnost si zapíná dvoukilowattový přímotop na pět hodin. Za večer spotřebuje 10 kWh, což je u našeho modelového příkladu 60 korun. Za 30 dní už jde o 1 800 korun.
U slabšího topidla s příkonem 750 W při stejném režimu cena vyjde na 675 korun měsíčně. Při použití topidla s nižším výkonem nemusí platit, že vytopí stejnou místnost na stejnou teplotu stejně rychle. Záleží na velikosti místnosti, tepelných ztrátách i venkovní teplotě. Proto se může někdy topení se slabším přímotopem prodražit.
Olejový radiátor, konvektor nebo teplovzdušný ventilátor?
Při stejné době provozu a při stejném příkonu spotřebují běžná elektrická topidla přibližně stejné množství elektřiny. Zatímco olejový radiátor většinou ještě nějakou dobu po vypnutí vydává nahromaděné teplo, ventilátor ohřeje vzduch rychleji. Obecně se ale nedá říci, že jeden spotřebič dokáže vytopit z kilowatthodiny více tepla než druhý.
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Jak na přitápění ušetřit?
Nejjednodušší cestou je topit pouze tam, kde se právě zdržujete, a jen po nezbytně dlouhou dobu. Pomůže také utěsnění průvanu kolem oken a dveří nebo snížení teploty v místnosti, kterou zrovna nepoužíváte. Při nákupu topidla se podívejte na příkon, termostat, možnost regulace i pořizovací cenu.
💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky
Dříve než přímotop zapnete na celý večer, si spočítejte jeho provoz podle příkonu a ceny elektřiny na svém vyúčtování. I několik hodin používání přímotopu denně navíc může na konci měsíce znamenat citelný rozdíl pro vaši peněženku.
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