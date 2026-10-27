Za lázeňský den nemusíte platit tisíce za hotel. V těchto českých lázních stojí odpoledne 1 666 korun

Lázně Libverda se nacházejí v Libereckém kraji na úpatí Jizerských hor, jen několik kilometrů od Frýdlantu a Hejnic. Malá lázeňská obec je obklopená lesy, kopci a turistickými trasami, které vedou do jedné z nejvyhledávanějších horských oblastí severních Čech. Její historie sahá až do 14. století, kdy se začaly šířit zprávy o zdejší minerální vodě. Právě přírodní prameny později přispěly k rozvoji lázeňství a postupnému vzniku lázeňských domů, parků a kolonády. Dnes sem přijíždějí pacienti na léčebné pobyty i turisté, kteří chtějí spojit odpočinek s poznáváním okolí. Výhodou je také možnost objednat si jednotlivé procedury bez několika nocí strávených v hotelu.
Léčí se zde bolesti zad, srdeční onemocnění i následky operací
Lázně Libverda se specializují především na onemocnění pohybového aparátu, neurologické obtíže a nemoci oběhového ústrojí. Léčebné programy jsou určeny například pacientům s vybranými chronickými bolestmi páteře, kloubními onemocněními nebo zdravotními problémy vyžadujícími rehabilitaci. Součástí léčebného zaměření jsou také některé stavy po srdečních operacích, infarktu či cévních onemocněních. Lázně přijímají rovněž pacienty s diabetem a s vybranými onkologickými diagnózami po ukončení protinádorové léčby. Konkrétní možnost pobytu vždy závisí na zdravotním stavu, lékařském doporučení a příslušných indikačních podmínkách. Vedle minerálních koupelí se při léčbě využívá rehabilitace, cílené cvičení, masáže a další procedury sestavené podle individuálních potřeb pacienta.
Wellness odpoledne vyjde na 1 666 korun
Vedle léčebných pobytů nabízí lázeňský resort také program Wellness rozmazlování, který je přístupný i návštěvníkům bez ubytování. Cena činí 1 666 korun a zahrnuje tři procedury ve wellness centru Jizera. První z nich je třicetiminutová mléčná koupel s okvětními lístky růží, při které host dostane sklenku sektu a Kristiánův pramen. Následuje masáž podle vlastního výběru, přičemž zájemci mohou zvolit klasickou částečnou, aromatickou, čokoládovou nebo medovou variantu. Třetí součástí balíčku je parafínová lázeň rukou zaměřená na kosmetickou péči o pokožku. Wellness centrum má zveřejněnou otevírací dobu každý den od 8 do 20 hodin, jednotlivé procedury je však vhodné rezervovat předem. V uvedené ceně není zahrnuto ubytování ani neomezený vstup do bazénu či sauny.
Historická kolonáda ukrývá známý minerální pramen
Jednou z nejvýraznějších památek obce je lázeňská kolonáda, jejíž historie sahá do roku 1847. Stavba se dvěma křídly a charakteristickými sloupy patří k tradičním symbolům Libverdy a tvoří přirozené centrum lázeňského areálu. Návštěvníci se zde mohou zastavit u Kristiánova pramene, který připomíná dlouhou tradici místního lázeňství. Pitná síň prošla renovací, při níž získala nové pítko, výmalbu a podlahové vytápění umožňující celoroční využití. Zajímavostí je rovněž okolní architektura, na jejímž vzniku se výrazně podílel šlechtický rod Clam-Gallasů. Při procházce lze obdivovat historické lázeňské domy, upravené zelené plochy a stavby připomínající období největšího rozkvětu zdejších lázní.
Obří sud patří k nejzajímavějším výletním místům
Nad lázeňskou obcí stojí neobvyklá výletní restaurace Obří sud, která zaujme především svým tvarem. Dřevěná stavba připomínající položený sud pochází z roku 1931 a dlouhodobě patří mezi známé turistické cíle v okolí. Výletníci sem míří nejen za občerstvením, ale také kvůli výhledům do okolní krajiny a možnosti krátké procházky nad lázněmi. Dalším zajímavým místem jsou nedaleké Hejnice s barokní bazilikou Navštívení Panny Marie, významným poutním místem severních Čech. Milovníci pěší turistiky mohou pokračovat do Jizerských hor, například směrem k vyhlídce Ořešník nebo ke Štolpišským vodopádům. Tyto horské výlety už ovšem vyžadují vhodnou obuv, více času a odpovídající fyzickou kondici.
Lázně lze navštívit i bez pobytu
Pro jednodenní návštěvníky představuje Libverda možnost, jak během jednoho výletu spojit několik různých aktivit. Dopoledne mohou věnovat procházce kolonádou, návštěvě pramene nebo některé z okolních památek a odpoledne objednaným procedurám. Na rozdíl od klasického lázeňského pobytu není nutné platit hotelový pokoj ani stravování. Při cestě z větší vzdálenosti je však potřeba počítat také s náklady na dopravu a případným občerstvením. Samotný léčebný pobyt je od rekreační návštěvy odlišný a může být při splnění zákonných podmínek hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Právě kombinace dostupných wellness služeb, historického prostředí a blízkosti Jizerských hor umožňuje využít Libverdu jak k delší léčbě, tak k jednodennímu odpočinku.
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