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Za lázeňský den nemusíte platit tisíce za hotel. V těchto českých lázních stojí odpoledne 1 666 korun

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Koupel, masáž a péče o ruce se v Lázních Libverda dají objednat jako samostatný balíček bez noclehu. Pro výletníky do Jizerských hor může být zajímavější než celý víkendový pobyt. Je však dobré vědět, které služby cena zahrnuje a co si rezervovat předem.
České lázně lákají na odpočinek bez ubytování. Za 1 666 korun dostanete celé odpoledne procedur.

České lázně lákají na odpočinek bez ubytování. Za 1 666 korun dostanete celé odpoledne procedur.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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