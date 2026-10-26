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Na Zlínsku způsobily kuchyňské utěrky škodu 50 tisíc. Co můžeš spláchnout do záchodu a v čem se utěrky liší od vlhčeného toaletního papíru?

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Toaleta svádí k jednoduchému pravidlu: když něco zmizí po stisknutí tlačítka, asi tam může. Jenže právě vlhčené ubrousky, kuchyňské utěrky nebo hygienické potřeby dokážou nadělat škody za desítky tisíc korun. A zrada čeká i u výrobků, na kterých najdeš slovo „splachovatelný“.
Na Zlínsku způsobily kuchyňské utěrky škodu 50 tisíc. Co můžeš spláchnout do záchodu a v čem se utěrky liší od vlhčeného toaletního papíru?

Na Zlínsku způsobily kuchyňské utěrky škodu 50 tisíc. Co můžeš spláchnout do záchodu a v čem se utěrky liší od vlhčeného toaletního papíru?

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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