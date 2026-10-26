Na Zlínsku způsobily kuchyňské utěrky škodu 50 tisíc. Co můžeš spláchnout do záchodu a v čem se utěrky liší od vlhčeného toaletního papíru?

V Březůvkách přišla jedna taková lekce na 50 tisíc
V Březůvkách na Zlínsku řeší na konci října problém, který na první pohled nevypadá nijak dramaticky. Do kanalizace se dostávaly hadry, vlhčené ubrousky a další textilie. Výsledek? Poškozená čisticí turbína na obecní čistírně odpadních vod a oprava přibližně za 50 tisíc korun.
Obec si přitom čistírnu provozuje sama a není jediná. Podobné problémy s ubrousky a dalšími materiály řeší i další menší obce na Zlínsku. V některých případech končí příběh spáleným čerpadlem, v jiných pravidelným ručním čištěním zařízení.
Pro nás doma z toho plyne mnohem praktičtější otázka: co tedy může skončit v záchodě a co už ne?
Nejjednodušší pravidlo: toaleta není odpadkový koš
Pokud nechceš studovat složení každého papírku v koupelně, drž se velmi jednoduchého pravidla. Do toalety patří lidské exkrementy a běžný suchý toaletní papír.
Toaletní papír je vyráběný tak, aby ve vodě rychle ztrácel pevnost a rozpadal se na menší části. Právě to je rozdíl oproti řadě dalších papírových nebo textilních výrobků, které musí vydržet mokré, neroztrhnout se v ruce a někdy obsahují i dlouhá vlákna nebo syntetické složky.
To, že lze něco nacpat do mísy a spláchnout, tedy ještě neznamená, že to potrubím bezpečně projde až tam, kam má.
Kuchyňská papírová utěrka? Do koše
Kuchyňská role vypadá jako silnější příbuzný toaletního papíru, jenže právě pevnost za mokra je její výhoda při úklidu a problém v kanalizaci. Má přežít vytírání rozlité vody nebo omáčky, nikoliv se během několika okamžiků rozpadnout.
Podobně je lepší nesplachovat ani papírové kapesníky nebo ubrousky. Jednorázová nehoda pravděpodobně nemusí skončit havárií, ale jako běžný způsob likvidace do toalety nepatří.
Vlhčený ubrousek je úplně jiný výrobek
Dětské, kosmetické, dezinfekční nebo úklidové ubrousky jsou navržené tak, aby byly mokré už v balení a přesto se nerozpadly při používání. Často je tvoří dlouhá vlákna netkaného materiálu, někdy také plastová vlákna.
V kanalizaci se potom mohou zachytit na nerovnosti, namotat na čerpadlo nebo se spojit s tukem a dalšími nečistotami do pevné hmoty. Jeden ubrousek nevypadá dramaticky. Tisíce ubrousků už ano.
Proto patří vlhčené čisticí, kosmetické i dětské ubrousky do směsného odpadu, nikoliv do záchodu.
A co vlhčený toaletní papír?
Tady už odpověď není tak pohodlně černobílá.
Existují vlhčené toaletní papíry a podobné výrobky navržené tak, aby se po spláchnutí rozpadaly výrazně lépe než běžný vlhčený ubrousek. Od srpna 2026 dokonce existuje technická specifikace ISO/TS 18671:2026, která stanovuje metody, jak kompatibilitu vlhčených ubrousků a vlhčeného toaletního papíru s kanalizačními a čisticími systémy testovat.
To ale neznamená, že každý výrobek označený slovem „splachovatelný“ automaticky takovým testem prošel. Samotné marketingové tvrzení na přední straně obalu ti neříká, podle jaké metodiky byl výrobek zkoušen, ani jak se bude chovat v konkrétní kanalizační síti.
A právě tady přichází druhé pravidlo: respektuj doporučení svého provozovatele kanalizace. Pražské vodovody a kanalizace doporučují vlhčené ubrousky do kanalizace nevhazovat a ve svých osvětových materiálech mezi nevhodné odpady řadí také vlhčené toaletní papíry.
Pokud tedy chceš variantu s nejmenším rizikem, použij jednoduchou poučku: suchý toaletní papír spláchnout, vlhčený výrobek vyhodit do koše.
Hygienické potřeby se nerozpustí jen proto, že jsou hygienické
Tampony, vložky, odličovací tampony, vatové tyčinky, plenky, inkontinenční pomůcky nebo dentální nit do záchodu nepatří.
Některé z těchto výrobků tekutinu naopak výborně nasávají a zvětšují svůj objem. Jiné obsahují plastové části nebo pevná vlákna. Mohou ucpat domácí potrubí, kanalizační přípojku i čerpadla dál v systému.
Po použití je zabal a dej do směsného odpadu.
Tuk z pánve je nenápadnější, ale umí stejnou paseku
Do kanalizace nepatří ani olej a tuk z vaření. Když je horký, vypadá nevinně tekutě. V potrubí ale chladne, tuhne na stěnách a vytváří lepivou vrstvu, na kterou se zachytávají další nečistoty — právě třeba ubrousky.
Zbytky oleje proto nech vychladnout a shromáždi je do uzavíratelné nádoby. Podle systému v místě bydliště pak patří do nádoby určené pro použité jedlé tuky a oleje nebo do sběrného dvora.
A než dáš mastnou pánev do dřezu, můžeš ji nejprve vytřít papírovou utěrkou. Jen tu utěrku potom opravdu vyhoď do koše.
Ani zbytky večeře nepatří do odpadu
Rýže, těstoviny, kávová sedlina, omáčky ani zbytky z talíře nemají pokračovat do kanalizace. Pevné potraviny ji zanášejí a v kombinaci s tukem vytvářejí další materiál pro budoucí ucpávku.
Co lze kompostovat, patří do bioodpadu nebo na kompost. Ostatní zbytky podle místních pravidel třídění do odpovídající nádoby.
A kuchyňský drtič není kouzelný portál. Rozmělněný zbytek jídla je pořád zbytek jídla.
Léky patří zpátky do lékárny
Spláchnout staré tablety nebo tekutý lék do toalety možná působí hygienicky, ale problém pouze přesuneš jinam. Kanalizace ani běžná čistírna nejsou určené jako místo pro likvidaci léčiv.
Nepotřebné nebo prošlé léky odnes do lékárny, která je převezme k bezpečné likvidaci.
Stejně tak do toalety nebo dřezu nepatří barvy, ředidla, motorové oleje, zahradní chemie ani další nebezpečné látky.
Tři sekundy navíc mohou ušetřit velmi drahou opravu
Na celé věci je trochu absurdní, že většina problematických předmětů má koš často vzdálený sotva metr od toalety.
Jenže spláchnutím odpad nezmizí. Pouze se přesune do potrubí, čerpadla a čistírny — a někdy se tam zastaví velmi drahým způsobem.
Březůvky teď za několik takových předmětů zaplatí desítky tisíc korun. Pro domácnost je proto nejjednodušší pravidlo pořád stejné: pokud to není běžný toaletní papír, raději to nesplachuj.
FAQ
Můžu spláchnout kuchyňskou papírovou utěrku?
Raději ne. Kuchyňská utěrka je konstruovaná tak, aby zůstala pevná i za mokra, a nerozpadá se stejně rychle jako běžný toaletní papír. Patří do odpadu.
Můžu spláchnout vlhčený ubrousek, když je na něm napsáno „flushable“ nebo „splachovatelný“?
Samotný nápis není dostatečná záruka. Existují výrobky testované na kompatibilitu s kanalizací, ale podmínky se mohou lišit a čeští provozovatelé kanalizací běžně doporučují vlhčené ubrousky nesplachovat. Nejbezpečnější je vyhodit je do směsného odpadu.
Je vlhčený toaletní papír totéž jako dětský ubrousek?
Ne nutně. Mohou se lišit materiálem i schopností rozpadu ve vodě. To ale neznamená, že každý vlhčený toaletní papír je vhodný pro každou kanalizaci. Řiď se doporučením místního provozovatele a informacemi výrobce.
Můžu spláchnout papírový kapesník?
Ani ten není ideální. Je pevnější než toaletní papír a není navržený primárně pro rychlý rozpad v kanalizaci. Do koše je bezpečnější volba.
Kam s použitým olejem z vaření?
Nech ho vychladnout, nalij do uzavíratelné nádoby a odevzdej podle systému obce do nádoby na jedlé tuky a oleje nebo do sběrného dvora. Nevylévej ho do dřezu ani toalety.
Kam s prošlými léky?
Do lékárny. Nesplachuj je do toalety a nevylévej do odpadu.
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Zdroje: iROZHLAS – Vlhčené ubrousky a hadry poškodily čistírnu odpadních vod v Březůvkách, oprava vyjde na 50 tisíc [1], Pražské vodovody a kanalizace – Co nepatří do kanalizace [2], ISO – ISO/TS 18671:2026, Test methodologies for assessing the compatibility of wet wipes and moist toilet tissue with wastewater systems [3]. img ai generated