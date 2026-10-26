Jak poznat, že máte doma myši. Černá rýže pod linkou a mastné šmouhy na zdi značí noční invazi i riziko požáru

S klesajícími venkovními teplotami se do vytopených domů, bytových jader i chalup stahují nevítaní nájemníci. Myš domácí je neobyčejně plachý tvor s noční aktivitou, takže ji na vlastní oči často nespatříte celé týdny. Zanechává však za sebou nezaměnitelné stopy.
Drobní hlodavci dokážou proklouznout otvorem o průměru pouhých šesti milimetrů, což odpovídá tloušťce obyčejné tužky. Jakmile se venku ochladí, táhne je do obydlí teplo a pach jídla. Mnoho lidí jejich přítomnost dlouho zlehčuje jako náhodné zašramocení větru za oknem. Zákonné normy přitom na výskyt škůdců pamatují velmi přísně. Podle
ustanovení § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, má každý vlastník a uživatel nemovitosti přímou povinnost provádět běžnou ochrannou deratizaci a předcházet přemnožení hlodavců, kteří představují závažné epidemiologické riziko. Černá rýže pod dřezem a noční cupitání
Prvním a zcela neomylným důkazem je trus. Myš vyprodukuje za jediný den padesát až osmdesát drobných trusek. Vypadají jako podlouhlá černá zrnka rýže se špičatými konci o délce tři až šest milimetrů. Čerstvý trus je tmavý, mírně lesklý a měkký, zatímco starší ztvrdne a zešedne. Nejčastěji jej najdete na skrytých místech, kam běžně nedopadá denní světlo, typicky pod kuchyňským dřezem u odpadních trubek, za chladničkou v teple u kompresoru, ve spížních skříňkách nebo v zásuvkách s potravinami.
Drobný válečkovitý trus ve spíži nebo pod dřezem je nejspolehlivějším důkazem přítomnosti hlodavců. Foto: Hansmuller / Wikimedia CC BY-SA 4.0
Druhým typickým projevem jsou zvuky. Myši ožívají krátce po setmění, kdy v domě utichne běžný provoz. Z dutin sádrokartonových podhledů, zpoza obvodových lišt nebo z prostoru pod plovoucí podlahou se ozývá rychlé cupitání, jemné škrabání a rytmické hlodání. Hlodavci mají hlodáky, které jim neustále dorůstají rychlostí několika desetin milimetru denně. Aby si zuby obrušovali, musí nepřetržitě kousat do tvrdých předmětů. Jakmile uslyšíte škrábání uvnitř mezistropu, je zřejmé, že se uvnitř zabydlela celá myší rodina, před čímž varujeme v článku o tom,
jak podzimní invaze myší začíná drobnou škvírou a proč pasti samy nestačí.
Do panelákového sklepa nesmí přijít plynový gril ani sekačka. Zazimování letní výbavy vytvoří pod domem toxickou past Mastné cestičky a nebezpečí zkratu v kabelech
Myš domácí má velmi slabý zrak a prostor vnímá pomocí hmatových vousků na čumáku. Z tohoto důvodu se nikdy nepohybuje volně středem místnosti, ale výhradně těsně podél stěn, soklů a nábytku. Její srst vylučuje přirozený kožní maz, který na sebe váže prach a nečistoty. Na soklových lištách a na bílé omítce u podlahy po čase vznikají tmavé mastné šmouhy, které přesně kopírují frekventované myší dálnice vedoucí ze spíže do úkrytu.
Podél těchto tras navíc myši neustále trousí kapky moči, kterými si značkují teritorium. V uzavřených prostorách, ve skříňkách nebo za sporákem se brzy vytvoří těžký zatuchlý zápach připomínající čpavek. Mnohem závažnější je však jejich záliba v elektroinstalaci. Měkčené PVC na pláštích elektrických kabelů obsahuje sojové oleje a plastifikátory, které hlodavcům neobyčejně voní. Podle
ustanovení § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jsou majitelé povinni předcházet vzniku požárů a udržovat technické instalace v bezpečném stavu. Oholené měděné vodiče v dutých dřevěných či sádrokartonových stěnách způsobí při prvním zapnutí spotřebiče elektrický oblouk a požár, jehož příčinu vyšetřovatelé často odhalí až v popelišti. Pasti na myši klaďte vždy kolmo ke zdi a jako návnadu použijte ořechy nebo arašídové máslo. Foto: Evan-Amos / Wikimedia volné dílo Proč je sýr v pasti omyl a jak nastražit návnadu
Když lidé objeví stopy myší, sáhnou po klasické sklápěcí pasti a napíchnou na ni kousek tvrdého sýra. To je oblíbený mýtus živený televizními pohádkami. Sýr na vzduchu rychle osychá, ztrácí aroma a pro myš představuje nezajímavé sousto. Myš domácí je původem semenožravec, který potřebuje kaloricky vydatné tuky a bílkoviny. Nejúspěšnější návnadou je obyčejné arašídové máslo, kousek vlašského ořechu lehce opraženého nad plamenem svíčky, nebo kousíček špeku.
Zásadní chybou bývá také umístění pasti. Lidé ji často položí doprostřed spíže nebo podél zdi naplocho. Správný postup vyžaduje položit past kolmo ke zdi tak, aby spouštěcí mechanismus s návnadou směřoval přímo ke stěně. Běžící myš se stěny dotýká vousky a při průchodu přes past na spoušť okamžitě šlápne. Skvělou bariérou pro utěsnění průchodů trubek je ocelová drátěnka, jak podrobně rozebíráme v návodu,
proč ocelová vlna spolehlivě zastaví myši a kuny lépe než drahé elektronické plašiče.
Projev přítomnosti myší Kde stopu nejčastěji najdete Riziko a okamžité řešení Černý rýžovitý trus Za kuchyňskou linkou, ve spíži a pod dřezem Hrozba hantavirů, nutný vlhký úklid dezinfekcí Noční škrábání a hlodání Dutiny v sádrokartonu, stropy, obvodové lišty Poškození izolace, nutné nasazení pastí podél zdí Mastné tmavé šmouhy Spodní okraje omítek a sokly podlahy Mapování oblíbených tras, ideální místo pro past Rozkousané obaly a kabely Skříňky s moukou a zadní stěny spotřebičů Riziko zkratu a požáru, přemístění zásob do skla Čpavkový štiplavý pach Nevětrané rohy, spíže a šatní skříně Značkování teritoria močí, signál přemnožení Pozor na úklid: Vysavač zamoří celou místnost
Když objevíte myší nadělení, nejhorší věc, kterou můžete udělat, je vzít do ruky smeták nebo běžný sáčkový vysavač. Suchý myší trus a zaschlá moč obsahují nebezpečné patogeny včetně zárodků leptospirózy, salmonelózy a hantavirů. Zametáním nebo proudem vzduchu z vysavače rozptýlíte mikroskopické infekční částice do vzduchu, odkud je přímo vdechnete do plic. Tyto nákazy způsobují těžká horečnatá onemocnění s rizikem poškození ledvin a jater.
Mulč nahrnutý přímo ke kmeni mladého stromku je pozvánka pro myši. Zvěř v zimě oloupe kůru a zničí celou výsadbu
Správný hygienický postup velí místo nejprve důkladně postříkat dezinfekčním přípravkem s obsahem chloru nebo alkoholu a nechat pět minut působit. Teprve navlhčený trus setřete jednorázovou papírovou utěrkou v gumových rukavicích a vyhoďte do uzavřeného koše. Všechny otevřené potraviny zasažené okusem nekompromisně zlikvidujte a suché plody, rýži i mouku přesypte do pevných skleněných dóz s těsněním.
Pamatujte také na své sousedy. V řadové zástavbě a v bytových domech se myši snadno šíří stoupačkami. Podle
paragrafu 1013 občanského zákoníku nesmí vlastník obtěžovat sousedy imisemi a zanedbáním péče o nemovitost. Pokud domácí odchyt nezabere do dvou týdnů a trusu přibývá, vyžaduje situace zásah profesionální deratizační firmy podle podmínek speciální ochranné deratizace v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Rychlá reakce při prvním podezření vám ušetří zdlouhavý boj i zkažené nervy. Zdroje fotografií mys_domaci_interier_domacnost_skudce: Ahunt / Wikimedia CC0 mysi_trus_cerna_ryze_podlaha_spiz: Hansmuller / Wikimedia CC BY-SA 4.0 klasicka_drevena_pasticka_na_mysi_navnada: Evan-Amos / Wikimedia volné dílo