Nylon vznikl jako náhrada hedvábí. Nakonec se dostal od punčoch až k padákůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nylon vznikl jako náhrada hedvábí. Nakonec se dostal od punčoch až k padákům
Článek byl publikován 27.10.2026 12:13
V Moravském krasu lidé kdysi nacházeli obrovské kosti a představovali si draky. Dokonce pátrali po rohu...
Dnes je newyorské metro symbolem rušného velkoměsta. Když ale 27. října 1904 vyjel první slavnostní vlak,...
Časté noční vstávání na toaletu nebo slabší proud moči bývají pro řadu starších mužů nepříjemnou součástí...
Koloběžka byla odpojená od nabíječky, přesto od její baterie začal požár, který zasáhl garáž rodinného domu...
KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...Všechny články tohoto autora →
- Emily Post by možná omdlela z mobilu na stole. 8 pravidel etikety, která pořád dávají smysl — a 5, která můžeš klidně pohřbít
- iPhone 18e má dostat dvě zásadní vylepšení. Na jedné důležité věci ale Apple zřejmě opět ušetří
- V českých jeskyních hledali draky a jednorožce. Jak ale vypadal pravěk na našem území doopravdy?
- Fotky z Galaxy S26 Ultra ztrácí detail při ořezu, ale Samsung má řešení ukryté v samostatné aplikaci